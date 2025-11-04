TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet Microsoft va se remettre à embaucher, mais l’IA change les règles
Hors-Sujet

Microsoft va se remettre à embaucher, mais l’IA change les règles

4 Nov. 2025 • 8:55
0

Après une année marquée par d’importantes vagues de licenciements, le patron de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé que l’entreprise allait de nouveau augmenter ses effectifs. Cependant, cette reprise ne sera pas un simple retour en arrière. La nouvelle stratégie d’embauche sera profondément transformée par l’intelligence artificielle, visant une productivité accrue pour chaque nouvel employé.

Satya Nadella Logo Microsoft

Microsoft change sa façon d’embaucher à cause de l’IA

Cette annonce marque un tournant après une période de stagnation. L’année fiscale 2025 de Microsoft s’est terminée avec un effectif de 228 000 personnes, réduit par plusieurs vagues de licenciements totalisant plus de 15 000 postes. Désormais, l’heure est à la croissance, mais une croissance « augmentée ». « Nous augmenterons nos effectifs », a confirmé Satya Nadella lors du podcast BG2, « mais ces effectifs auront un effet de levier beaucoup plus important que ceux que nous avions avant l’IA ».

Cette philosophie contraste avec la croissance de 22 % des effectifs observée en 2022, juste avant l’explosion de l’IA générative. L’idée est simple : chaque nouvelle recrue, armée d’outils comme Microsoft 365 Copilot ou GitHub Copilot, devra produire bien plus que ses prédécesseurs.

Une année de transition avant la reprise effective

Avant que cette nouvelle vague d’embauches ne prenne toute son ampleur, Satya Nadella prévoit une phase de transition d’environ un an. Cette période sera dédiée au « processus de désapprentissage et de réapprentissage » pour les employés actuels qui doivent intégrer l’IA au cœur de leur travail. « Aujourd’hui, toute planification, toute exécution, commence par l’IA », a-t-il affirmé, comparant cette révolution à l’arrivée de l’e-mail et d’Excel il y a plusieurs décennies.

Il a illustré son propos avec l’exemple d’une cadre qui, au lieu d’embaucher pour gérer la maintenance croissante des data centers, a développé des agents IA pour accomplir ces tâches. Cette vision de « l’équipe augmentée par des outils d’IA » est le nouveau credo de Microsoft. Une stratégie qui semble porter ses fruits, l’entreprise affichant une croissance de 12 % et sa meilleure marge opérationnelle depuis 2002.

Signaler une erreur dans le texte

