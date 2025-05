Aurora, l’IA de Microsoft qui surpasse les prévisions météo traditionnelles

Microsoft a marqué un point dans le domaine des prévisions météo avec Aurora, un modèle d’intelligence artificielle qui surpasse maintenant les outils traditionnels des grandes agences internationales. Selon une étude publiée dans la revue scientifique de référence Nature, Aurora offre des prévisions à 10 jours plus précises et moins coûteuses en ressources informatiques.

Des performances impressionnantes face aux standards mondiaux

Aurora se distingue par sa capacité à devancer les modèles établis, notamment celui du Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), référence en matière de précision. Dans 92 % des cas, le modèle de Microsoft a fourni des prévisions à 10 jours plus fiables, sur une résolution d’environ 10 km². Par ailleurs, l’IA de Microsoft excelle dans des domaines variés comme la qualité de l’air, les vagues océaniques ou encore les trajectoires des cyclones tropicaux. « Aurora surpasse les prévisions opérationnelles […] à un coût de calcul nettement inférieur », soulignent les chercheurs dans Nature.

Un exemple concret illustre cette supériorité : en simulant des événements passés, Aurora a correctement anticipé, avec quatre jours d’avance, que le typhon Doksuri, responsable de dégâts évalués à plus de 28 milliards de dollars, frapperait les Philippines en 2023. À l’époque, les prévisions officielles tablaient sur une trajectoire au nord de Taïwan. Cette précision dans la prédiction des cyclones, testée face à sept centres météorologiques, dont le Centre américain des ouragans, place Aurora en tête.

Une course technologique dans la météorologie

Cette percée s’inscrit dans un mouvement initié en 2023 par le modèle Pangu-Weather de Huawei, suivi par GenCast de Google à la fin 2024. Ces avancées témoignent d’une course à l’innovation dans un secteur où la fiabilité des prévisions est cruciale, notamment face à l’augmentation des phénomènes climatiques pouvant être extrêmes. Les agences météorologiques, conscientes de ces enjeux, explorent elles aussi l’IA. Météo-France, par exemple, développe ses propres modèles d’apprentissage en complément des outils numériques traditionnels.

Cependant, l’IA de Microsoft reste pour l’instant au stade expérimental. Ses performances, bien que prometteuses, reposent sur des simulations de données passées et ne sont pas encore accessibles au grand public. Les agences météorologiques suivent ces progrès avec attention, cherchant à intégrer ces technologies pour améliorer leurs prévisions.

Avec Aurora, Microsoft ouvre une nouvelle voie pour des prévisions météorologiques plus précises et économes en ressources. Cette efficacité pourrait transformer la manière dont les agences prévoient les catastrophes naturelles, réduisant potentiellement leur impact humain et économique. Reste à voir comment ces technologies expérimentales s’intégreront dans les systèmes opérationnels, mais une chose est sûre : l’IA redessine déjà l’avenir de la météorologie.