Microsoft propose à 60 000 salariés de quitter l’entreprise : Xbox et Copilot concernés

Microsoft lance un vaste programme de départs volontaires qui pourrait profondément modifier ses effectifs. Annoncé le 26 octobre, ce dispositif s’adresse à environ 60 000 salariés, soit plus d’un quart des effectifs mondiaux. Plusieurs divisions stratégiques sont concernées, notamment Windows, Copilot et Xbox. Les employés éligibles pourront quitter l’entreprise avec des indemnités et un accompagnement professionnel. Cette initiative intervient alors que le géant américain multiplie les investissements dans l’intelligence artificielle tout en poursuivant sa réorganisation interne.

Un programme de départs volontaires ouvert à 60 000 employés

Baptisé Voluntary Exit Offer (VEO), le nouveau dispositif concerne quatre pays : les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Inde. La France ne figure pas parmi les territoires retenus. Microsoft, qui comptait 223 000 employés au 30 juin 2026, propose ainsi à environ 27 % de ses salariés la possibilité de quitter volontairement l’entreprise. L’offre s’adresse aux collaborateurs appartenant aux niveaux professionnels 70 et inférieurs de sa classification interne, ce qui englobe aussi bien des ingénieurs que des responsables expérimentés.

Dans un message adressé aux employés, Amy Coleman, directrice des ressources humaines de Microsoft, explique vouloir offrir davantage de souplesse aux salariés envisageant une nouvelle orientation professionnelle. Le groupe prévoit un soutien financier ainsi que des ressources pour faciliter leur reconversion ou leur recherche d’emploi. Les candidats devront prendre leur décision d’ici le début du mois de décembre, avec un départ prévu avant la fin de l’année. Les conditions précises des indemnités peuvent varier selon les pays et les situations individuelles.

Microsoft n’a fixé aucun objectif public concernant le nombre de départs. Les 60 000 salariés évoqués représentent uniquement les personnes susceptibles de bénéficier du programme. Le nombre réel de candidats pourrait donc être nettement inférieur, d’autant que certaines équipes sont exclues du dispositif en fonction des besoins de l’entreprise.

Copilot, Windows et Xbox : des divisions stratégiques également touchées

La liste des activités concernées réserve quelques surprises. Microsoft ouvre notamment les départs volontaires au sein de Copilot, CoreAI, AI Experiences, Windows et de sa division consacrée aux appareils. Les ressources humaines et les services financiers figurent également parmi les organisations participantes.

La présence des équipes spécialisées dans l’intelligence artificielle attire particulièrement l’attention. Microsoft a fait de Copilot l’un des principaux moteurs de son développement, avec des intégrations toujours plus poussées dans Windows, Microsoft 365 et ses applications professionnelles. Début octobre, le groupe présentait encore de nouveaux agents IA pour Windows, capables d’interagir directement avec le système d’exploitation et d’effectuer certaines actions à la place de l’utilisateur. Des salariés travaillant sur ces technologies pourront désormais choisir de partir, alors même que Microsoft cherche à accélérer leur déploiement.

La situation est tout aussi particulière du côté de Xbox. La branche jeux vidéo traverse une période de transformation majeure, marquée par des restructurations, des fermetures de studios et l’abandon de plusieurs projets. Sous la direction d’Asha Sharma, Microsoft cherche à rationaliser ses activités et à concentrer ses investissements sur les franchises les plus prometteuses. En septembre, une nouvelle vague de licenciements chez Xbox était déjà envisagée, après les suppressions de postes engagées pendant l’été.

L’arrivée du programme de départs volontaires pourrait accentuer cette transformation. Les salariés concernés auront la possibilité de quitter leur poste avec un accompagnement, tandis que Microsoft pourra réorganiser certaines équipes sans passer systématiquement par des licenciements imposés.

Toutes les activités ne sont cependant pas logées à la même enseigne. Les équipes commerciales, le marketing, la cybersécurité et les activités liées à l’informatique quantique sont notamment exclues du programme. Les infrastructures de centres de données, essentielles à l’expansion d’Azure, ne sont pas non plus concernées dans les mêmes conditions. Microsoft privilégie une approche différenciée, chaque division pouvant déterminer les fonctions qu’elle souhaite conserver ou réorganiser.

Microsoft cherche à maîtriser ses coûts malgré une croissance solide

Cette nouvelle opération intervient quelques mois seulement après un premier programme de départs lancé au printemps. Celui-ci concernait environ 8 750 salariés américains répondant à certains critères d’âge et d’ancienneté. Plus de 30 % des personnes éligibles avaient accepté la proposition, permettant à Microsoft de réduire ses effectifs de plusieurs milliers de postes. Le groupe avait ensuite annoncé 4 800 suppressions d’emplois supplémentaires en juillet, principalement dans les activités commerciales et les jeux vidéo.

La multiplication de ces mesures contraste avec les résultats financiers de Microsoft. Lors de son dernier trimestre fiscal, clos en juin, le groupe a enregistré près de 90 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 18 % sur un an. Azure et les services d’intelligence artificielle continuent de soutenir cette croissance, même si la division Xbox rencontre davantage de difficultés.

Le véritable défi se situe désormais du côté des dépenses. Microsoft prévoit environ 175 milliards de dollars d’investissements pour l’année civile 2026, principalement afin de développer ses capacités informatiques. Les centres de données nécessitent des milliers de processeurs spécialisés, des équipements réseau toujours plus performants et des infrastructures électriques capables d’alimenter des installations gigantesques. Cette expansion concerne également la France, où Microsoft prépare notamment un centre de données près de Mulhouse, représentant un investissement annoncé de deux milliards d’euros.

Réduire les dépenses de personnel permettrait au groupe de dégager des marges de manœuvre supplémentaires, sans nécessairement ralentir ses recrutements dans les métiers jugés prioritaires. Microsoft n’a toutefois pas établi de lien financier direct entre son nouveau programme de départs et le financement de ses infrastructures d’intelligence artificielle. L’entreprise insiste davantage sur la nécessité d’adapter ses équipes à l’évolution rapide de ses activités et de ses besoins.

Les prochaines semaines permettront de mesurer l’accueil réservé à cette offre. Microsoft doit également publier ses nouveaux résultats trimestriels le 28 octobre, avec une attention particulière portée à la croissance d’Azure et au poids des investissements dans l’IA. Le nombre de salariés ayant accepté le programme devrait, quant à lui, être connu après la clôture des candidatures en décembre. Les départs pourraient alors entraîner de nouvelles réorganisations dans plusieurs équipes de Windows, Copilot et Xbox, trois activités dont les projets restent essentiels à la stratégie de Microsoft.