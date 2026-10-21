ChatGPT permet maintenant de verrouiller les conversations

OpenAI déploie une fonction qui permet de protéger des conversations sur ChatGPT avec un code PIN à quatre chiffres ou une authentification biométrique (reconnaissance facile ou capteur d’empreintes) sur les appareils compatibles. Cela permet de masquer des échanges sensibles dans l’historique habituel, sans devoir les supprimer. Cette nouveauté ajoute une couche de confidentialité, mais ne transforme pas les conversations en données chiffrées de bout en bout.

Un espace séparé pour les conversations privées sur ChatGPT

Une fois verrouillée, une conversation disparaît de l’historique classique, des discussions épinglées et des résultats de recherche habituels. Elle rejoint une section dédiée, accessible depuis Projets > Conversations verrouillées. Pour y entrer, l’utilisateur doit saisir son code PIN. Sur smartphone, Face ID, Touch ID ou le mécanisme de déverrouillage de l’appareil peuvent également servir à s’authentifier.

La fonction vise notamment les personnes qui partagent leur écran ou prêtent leur appareil à un proche. Elle peut éviter qu’une conversation personnelle apparaisse lorsqu’on ouvre ChatGPT pour montrer un autre échange. Contrairement aux discussions temporaires, les conversations verrouillées restent enregistrées et peuvent être consultées à nouveau après authentification.

Pour activer la protection, il faut ouvrir le menu à trois points d’une conversation compatible, choisir « Verrouiller la conversation » puis confirmer. Le code est associé au compte OpenAI et non à un appareil ou à un espace de travail en particulier. Le déploiement étant progressif, l’option peut ne pas encore apparaître sur tous les comptes.

Une protection qui a ses limites

Le verrouillage ne crée ni coffre-fort chiffré séparé ni chiffrement de bout en bout. Il ne modifie pas non plus la durée de conservation des conversations par OpenAI, les paramètres d’utilisation des données pour améliorer les modèles ou les informations que ChatGPT avait déjà mémorisées avant le verrouillage. Il s’agit donc d’une protection contre les regards indiscrets sur l’interface, pas d’une garantie supplémentaire sur le traitement des données par le service.

La fonction dispose toutefois d’une mémoire distincte lorsque la mémoire de ChatGPT est activée : les informations échangées dans les conversations verrouillées peuvent alimenter cette mémoire propre à cet espace, sans mettre à jour la mémoire générale. OpenAI précise également qu’une réinitialisation du code PIN entraîne la suppression définitive des conversations verrouillées, ainsi que des fichiers et informations mémorisées qui ne sont protégés que par ce code. Cette opération est irréversible.

Le verrouillage de conversations sur ChatGPT est disponible pour les comptes gratuits, ainsi que pour les abonnements Go, Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu. Il n’est pas disponible sur ChatGPT for Healthcare ni pour certains types de conversations, notamment les discussions de groupe, les discussions temporaires ou celles contenant des enregistrements de réunion.