Free améliore mVPN, son VPN gratuit, avec 3 nouveautés

Free annonce du nouveau pour mVPN, son VPN inclus et gratuit avec ses forfaits mobiles. Il a fait ses débuts l’année dernière. Aujourd’hui, il y a trois nouveautés qui se dévoilent.

Trois nouveautés pour mVPN

Les trois nouveautés de mVPN sont les suivantes :

un filtrage des sites malveillants et des contenus pour adultes

le choix entre huit pays de connexion

un accès direct depuis l’écran d’accueil du smartphone

Avec cette nouvelle version, chaque abonné peut choisir le niveau de protection qui correspond à ses besoins parmi trois options :

Standard : connexion chiffrée, sans filtrage des sites

connexion chiffrée, sans filtrage des sites Essentiel : connexion chiffrée et blocage des sites malveillants ou frauduleux

connexion chiffrée et blocage des sites malveillants ou frauduleux Renforcé : connexion chiffrée et blocage des sites malveillants, frauduleux ou pour adultes

L’opérateur explique que mVPN se repose sur les résolveurs DNS de Free et sur plusieurs sources qui recensent les sites identifiés comme dangereux, frauduleux ou réservés aux adultes. Le niveau Renforcé peut, par exemple, être activé sur la ligne mobile d’un adolescent ou lors d’un partage de connexion en famille.

De même, mVPN s’ajoute aux outils de protection que Free met déjà à disposition des familles sans surcoût. Si le titulaire du compte a activé un contrôle parental, celui-ci reste actif lorsque Free mVPN est utilisé. Sur une ligne secondaire, seul le titulaire principal du compte détient les droits pour décider d’activer Free mVPN.

Une autre nouveauté bienvenue est la possibilité de choisir entre huit pays, là où le VPN passait automatiquement par l’Italie ou les Pays-Bas jusqu’à présent. Les huit pays au choix sont :

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

Canada

États-Unis

Brésil

Japon.

Enfin, les abonnés ont maintenant le droit à un widget pour activer Free mVPN depuis l’écran d’accueil de son smartphone. Free mVPN ne nécessite l’installation d’aucune application tierce : depuis son lancement, le service est opéré directement par Free et accessible depuis l’application Free. Pour en faciliter encore l’usage, l’opérateur propose désormais un accès simplifié au widget mVPN depuis l’application Free. Une fois ce widget installé, l’abonné peut directement activer ou désactiver le VPN depuis l’écran d’accueil de son smartphone sans passer par l’application Free.

Pour rappel, Free mVPN s’utilise sans quota de données, dans la limite du volume de data inclus dans le forfait de l’abonné, sur son smartphone comme sur les appareils connectés en partage de connexion. Les nouveautés du jour sont disponibles maintenant sur iOS et Android pour tous les abonnés Forfait Free 5G+, Forfait Free Max et Série Free. Ces derniers sont disponibles sur le site de Free Mobile.