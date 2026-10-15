GenoMorph : Colossal Biosciences utilise l’IA pour accélérer le retour du Dodo

Colossal Biosciences ajoute une nouvelle brique technologique à son ambitieux programme de « dé-extinction ». La startup américaine vient de présenter GenoMorph, une plateforme d’intelligence artificielle destinée à identifier plus rapidement les modifications génétiques susceptibles de recréer certaines caractéristiques d’espèces disparues. Son premier grand terrain d’expérimentation sera le dodo, un animal mythique éteint depuis le 17ème siècle.

L’IA cherche les gènes responsables de l’apparence du dodo

La principale difficulté des scientifiques tient au manque de matériel génétique exploitable. Colossal dispose d’une centaine de génomes de mammouths laineux, mais d’un seul génome complet de dodo. L’ADN se conserve en effet beaucoup moins bien sous un climat tropical que dans les sols gelés où ont été retrouvés de nombreux mammouths et autres mammifères de l’ère glaciaire.

GenoMorph tente de contourner cette limite en croisant génomique comparative, biologie du développement et morphologie 3D. L’entreprise a notamment intégré des données provenant de poulets, cailles, canards et pigeons, ainsi que des mesures de crânes appartenant à plus de 70 espèces d’oiseaux.

« Il faut imaginer la plateforme comme une carte au trésor du génome du dodo », explique Ben Lamm, patron de Colossal. Le système aurait déjà identifié environ 2 300 cibles génétiques potentielles liées notamment à la forme du crâne et du bec.

Le pigeon de Nicobar au centre du projet

La prochaine étape consistera à tester ces prédictions en laboratoire. Colossal travaille pour cela sur le pigeon de Nicobar, considéré comme le plus proche parent vivant du dodo. La société affirme disposer désormais d’une colonie de 36 oiseaux et avoir obtenu les cellules germinales nécessaires à la production d’ovules et de spermatozoïdes.

Ces recherches complètent d’autres technologies développées par Colossal, notamment son œuf artificiel imprimé en 3D. La société poursuit parallèlement son projet autour du mammouth laineux.

GenoMorph ne modifie donc aucun génome à lui seul, et sert surtout à réduire l’immense liste des mutations possibles avant les essais biologiques. Un outil de tri qui pourrait rendre les projets de dé-extinction plus précis, mais qui rappelle aussi qu’entre prédire un trait génétique et recréer un animal viable le chemin reste considérable.