Un mammouth texan pour 2028 ?

La faune du Texas serait sur le point de s’enrichir considérablement. C’est en tout cas ce qu’espère Colossal Bioscience, une entreprise de « dé-extinction ». Sa prochaine mission ? Ramener les mammouths à la vie dans leur agence d’ici 2028. Le PDG de la firme a accordé une interview à IFLScience, dans laquelle il évoque les différentes problématiques entourant le sujet. Selon lui, il s’agit de « comprendre quels gênes sont associés aux phénotypes, ou attributs physiques, ayant existé dans un animal éteint ».

Il prend ensuite l’exemple du mammouth pour détailler ses propos. On parle de son crâne en dôme, de ses défenses courbées, et de sa résistance au froid. Pour parvenir à leurs fins, les chercheurs ont commencé par étudier l’animal le plus proche encore en vie, soit l’éléphant d’Asie. Génétiquement, il correspond à 99.6% au mammouth. Ensuite, les équipes doivent « ranimer » certains gênes éteints durant l’évolution. Enfin, on pourra passer à la partie technique : retirer le nucleus d’un ovule d’éléphant, pour le remplacer par un autre qui contiendra les gênes du mammouth. Ainsi, malgré le titre racoleur, il ne s’agit pas réellement de ramener les mammouths. On parle plutôt de créer un éléphant hybride partageant leurs caractéristiques principales. Plus que pour jouer au savant fou, ramener ces créatures sur Terre pourrait aider à lutter contre le réchauffement climatique. En effet, certaines théories avancent que des populations de mammouths dans la toundra arctique pourraient freiner la fonte du permafrost.