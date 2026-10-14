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Deezer passe à l’audio haute résolution jusqu’à 24 bits/192 kHz

3 min.
14 Oct. 2026 • 10:42
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Deezer fait évoluer son offre HiFi et prend désormais en charge le streaming audio sans perte jusqu’à 24 bits/192 kHz, comme cela avait été suggéré il y a peu. Cette qualité supérieure est incluse sans supplément pour les abonnés payants éligibles, alors que la plateforme musicale proposait jusqu’ici une restitution équivalente à celle d’un CD.

Deezer Logo

Deezer HiFi passe du CD à l’audio haute résolution

Cette évolution permet à Deezer de diffuser certains morceaux en FLAC jusqu’à 24 bits/192 kHz. La plateforme conserve ainsi son format audio sans perte tout en augmentant la résolution maximale disponible. Le déploiement dépend toutefois des titres, des appareils compatibles et des pays concernés. Tous les morceaux ne bénéficieront donc pas automatiquement de cette qualité maximale.

Jusqu’à présent, l’offre HiFi reposait sur le format FLAC en 16 bits/44,1 kHz, soit la résolution standard d’un CD audio. Le FLAC compresse les fichiers sans supprimer de données sonores, contrairement au MP3 ou d’autres codecs audio. La nouvelle limite de 24 bits/192 kHz correspond à une définition supérieure, appréciée notamment dans les installations compatibles. Pour en profiter pleinement, il faut néanmoins disposer d’une chaîne audio capable de prendre en charge ces flux.

L’histoire de Deezer HiFi remonte à 2014, avec Deezer Elite, une offre conçue pour les équipements Sonos. En septembre 2017, Deezer étend son service à d’autres fabricants, dont Bang & Olufsen, Devialet, Onkyo, Pioneer et Yamaha. Rebaptisée Deezer HiFi, cette formule coûtait alors 19,99 euros par mois et proposait du FLAC sans perte, avec un débit de 1 411 kbit/s.

En juillet 2018, la plateforme étend cette expérience aux enceintes équipées de Google Assistant. Les abonnés peuvent alors écouter de la musique en qualité CD et lancer leurs morceaux à la voix sur Google Home et d’autres appareils compatibles. L’objectif est de rendre le son sans perte accessible au-delà des systèmes hi-fi traditionnels.

Le changement tarifaire majeur intervient en janvier 2022 : Deezer intègre la qualité HiFi aux abonnements Premium (11,99 €/mois), Famille (19,99 €/mois) et Étudiant (5,99 €/mois), sans frais supplémentaires. En février de la même année, le service annonce proposer 90 millions de titres en HiFi, contre 70 millions auparavant, couvrant ainsi presque tout son catalogue à l’époque.

Que change le passage au 24 bits/192 kHz ?

Cette nouvelle étape place Deezer au niveau des services proposant déjà de l’audio haute résolution, notamment Apple Music et Tidal, dont les flux peuvent également atteindre 24 bits/192 kHz. La différence se jouera désormais sur la disponibilité des morceaux, la compatibilité des équipements et les conditions d’écoute.

La résolution maximale ne garantit pas à elle seule une différence audible pour tous les utilisateurs. Le résultat dépend notamment de l’enregistrement d’origine, du matériel et des conditions d’écoute. Deezer fait néanmoins évoluer son offre sans imposer de supplément aux abonnés éligibles, un point important alors que la haute résolution devient progressivement une caractéristique des abonnements musicaux payants.

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