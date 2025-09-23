TENDANCES
KultureGeek Internet Deezer et streaming : 28 % de la musique livrée est générée par IA
Deezer et streaming : 28 % de la musique livrée est générée par IA

23 Sep. 2025 • 15:50
L’intelligence artificielle bouleverse l’industrie musicale à un rythme effréné, avec Deezer observant une progression des contenus synthétiques sur son service de streaming, avec désormais plus de 30 000 titres entièrement créés par IA qui arrivent quotidiennement sur la plateforme.

Deezer Identification Musiques Generees Par IA

Une croissance importante en moins d’un an

Cette vague représente actuellement 28 % de l’ensemble des livraisons quotidiennes reçues par Deezer. L’ampleur du phénomène devient particulièrement frappante quand on observe son évolution récente. En janvier dernier, la plateforme estimait que seulement 10 % des nouveaux titres provenaient de générateurs d’intelligence artificielle. Cette proportion a ensuite bondi à 18 % en avril avant d’atteindre son niveau record actuel de 28 %. L’outil de détection développé par Deezer en début d’année permet de mesurer cette progression constante des contenus synthétiques.

Le système mis au point par Deezer identifie la musique produite par les modèles d’IA les plus populaires du marché, notamment Suno et Udio. Cette technologie peut s’enrichir de nouvelles capacités de reconnaissance pour d’autres outils similaires, pourvu que des échantillons de données appropriés soient disponibles.

L’équipe technique travaille également sur un système plus polyvalent qui pourrait détecter des contenus générés par intelligence artificielle sans avoir besoin d’un jeu de données spécifique pour chaque nouvel outil.

Un risque économique de 4 milliards d’euros d’ici 2028

L’impact financier de cette transformation préoccupe sérieusement l’industrie musicale. Une étude menée par la CISAC et PMP Strategy, avec la participation d’acteurs majeurs du secteur dont Deezer, révèle que près de 25 % des revenus des créateurs pourraient se trouver menacés d’ici 2028.

Cette menace représente jusqu’à 4 milliards d’euros à l’horizon 2028, constituant un défi majeur pour l’ensemble du secteur de la création musicale. Ces chiffres surviennent dans un contexte où certains gouvernements envisagent d’assouplir la législation sur les droits d’auteur pour accélérer le développement des technologies d’IA.

Bien que la musique entièrement générée par IA ne représente actuellement qu’environ 0,5 % des écoutes sur Deezer, la plateforme a identifié un usage largement frauduleux de ces contenus. L’analyse révèle que jusqu’à 70 % des écoutes de morceaux créés par intelligence artificielle sont en réalité artificielles.

Des mesures pour faire face à cette situation

Face à cette situation, Deezer a pris plusieurs mesures. Tous les morceaux 100 % générés par IA disparaissent automatiquement des recommandations algorithmiques et n’apparaissent pas dans les playlists éditoriales. Cette approche constitue une première étape pour empêcher que ces titres ne diluent significativement le pool de royalties qui est destiné aux vrais créateurs.

Aussi, lorsque la plateforme détecte des manipulations de streams, elle exclut automatiquement ces écoutes du calcul des royalties. D’autres mesures plus strictes restent à l’étude, notamment une évolution de la politique fournisseurs ou la suppression complète de certains contenus.

Deezer dit maintenir son engagement à défendre les droits des artistes et créateurs face à cette déferlante technologique. La plateforme assure être la seule dans le secteur du streaming à avoir signé la déclaration mondiale sur l’entraînement de l’intelligence artificielle, réaffirmant sa position sur la protection des œuvres protégées par le droit d’auteur.

