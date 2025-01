Deezer lance un outil pour détecter les musiques générées par IA

Deezer annonce le déploiement d’un nouvel outil capable de détecter la musique générée par intelligence artificielle. Selon les données fournies, environ 10 000 pistes créées entièrement par IA sont ajoutées à la plateforme de streaming chaque jour, représentant près de 10% du contenu quotidien. Ce développement s’inscrit dans une stratégie visant à améliorer la transparence pour les utilisateurs et les artistes.

Une technologie de détection d’IA en évolution

La technologie de détection mise en place par Deezer a été en développement pendant un an et a été conçue pour surpasser les outils existants. Contrairement à d’autres solutions, ce nouvel outil n’exige pas d’entraînement intensif sur des ensembles de données spécifiques. Il est capable d’identifier des morceaux générés par divers modèles, tels que Suno et Udio, tout en offrant la flexibilité d’ajouter des capacités de détection pour d’autres outils similaires. Alexis Lanternier, le patron de Deezer, déclare : « À l’avenir, nous avons l’intention de développer un système de marquage pour le contenu totalement généré par IA, et de l’exclure des recommandations algorithmiques et éditoriales ».

Aurélien Herault, directeur de l’innovation chez Deezer, a souligné les limitations des outils de détection disponibles sur le marché : « Leur taux de détection diminue considérablement dès que l’outil est soumis à un nouveau modèle ou à de nouvelles données ». En réponse, l’équipe du service de streaming a développé un système plus robuste qui peut s’adapter à divers modèles génératifs, offrant ainsi une solution durable pour la détection de contenu musical artificiel.

Un chamboulement du catalogue

La plupart des pistes générées par IA livrées quotidiennement ne sont jamais écoutées sur Deezer, assure la plateforme, mais elles diluent néanmoins le catalogue et peuvent être utilisées à des fins frauduleuses

En décembre 2024, Deezer a déposé deux demandes de brevet pour sa technologie de détection d’IA, portant sur deux méthodes différentes de détection de signatures uniques utilisées pour distinguer le contenu synthétique du contenu authentique.

L’émergence de l’IA générative dans la musique présente à la fois des opportunités et des défis. Bien que cette technologie puisse enrichir le paysage musical, elle soulève des questions sur la protection des droits des artistes. Deezer vise à poursuivre ses efforts en matière de transparence et de responsabilité, en s’assurant que les droits et les revenus des créateurs sont protégés dans ce nouvel écosystème musical.