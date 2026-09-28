Deezer va bientôt proposer l’audio sans perte (lossless) haute définition

Deezer prépare une nouvelle qualité audio sans perte (lossless) pouvant atteindre 24 bits/192 kHz dans son application. La fonction apparaît dans la version 11.24.0.1 de l’application bêta sur iOS, sans que le service de streaming ait encore confirmé son lancement auprès de tous les abonnés.

Deezer va passer à 24 bits/192 kHz

La version actuelle de Deezer propose au maximum du FLAC en qualité CD, soit 16 bits/44,1 kHz. Dans la version bêta de l’application, un lecteur d’iGeneration a repéré le remplacement de la mention « 1411 kbps (FLAC) » par « Jusqu’à 24-bit/192 kHz (FLAC) », ce qui placerait Deezer au même niveau de qualité maximale qu’Apple Music.

La formulation « Jusqu’à » reste toutefois importante : elle ne signifie pas que chaque morceau sera systématiquement disponible en 24 bits/192 kHz. La qualité dépendra notamment de la définition du master disponible pour chaque titre. Deezer n’a pour l’instant annoncé ni date de disponibilité ni catalogue compatible avec cette nouvelle qualité.

Apple Music propose déjà de l’audio sans perte jusqu’en 24 bits/192 kHz, tandis que Spotify atteint actuellement 24 bits/44,1 kHz avec son offre. La future option de Deezer lui permettrait donc de rejoindre Apple Music, Tidal et plusieurs services spécialisés dans l’audio haute définition sur ce terrain.

Meilleure qualité pour le même prix ?

Profiter d’un flux audio en 24 bits/192 kHz nécessite un équipement compatible. Sur iPhone et iPad, Apple indique notamment qu’un convertisseur numérique-analogique (DAC) externe devient nécessaire pour restituer des morceaux à une fréquence d’échantillonnage supérieure à 48 kHz. Les écouteurs et casques Bluetooth ne permettent par ailleurs pas une transmission audio lossless classique dans l’écosystème d’Apple.

Le prix constitue une autre inconnue. Deezer facture actuellement son abonnement Premium individuel 11,99 euros par mois en France et cette formule inclut déjà le FLAC sans perte en qualité CD. Apple Music facture également 11,99 euros par mois en France et inclut son audio sans perte haute définition sans supplément, ce qui pourrait donner une indication sur le positionnement tarifaire de Deezer si la nouveauté arrive effectivement.

Pour l’instant, il faut donc parler d’une fonction en préparation plutôt que d’une nouvelle qualité officiellement disponible. La présence de l’option dans une version bêta montre que Deezer travaille sur cette évolution, mais l’entreprise peut encore modifier ses caractéristiques ou son calendrier avant un déploiement public.