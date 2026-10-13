X-Files : Hulu commande officiellement la nouvelle série de Ryan Coogler (Sinners, Black Panther)

X-Files est de retour ! Hulu a officiellement commandé la nouvelle série imaginée par Ryan Coogler après avoir validé son pilote. Danielle Deadwyler et Himesh Patel tiendront les deux rôles principaux de cette réinterprétation de la série culte créée par Chris Carter.

Deux nouveaux agents du FBI face aux phénomènes inexpliqués

La série suivra deux agents du FBI aussi brillants que différents l’un de l’autre, contraints de travailler ensemble lorsqu’ils sont affectés à une division laissée à l’abandon et spécialisée dans les affaires inexpliquées. Deadwyler et Patel incarneront donc de nouveaux personnages, sans chercher à reproduire directement le tandem formé autrefois par Mulder et Scully.

Ryan Coogler (Sinners, Black Panther) a écrit, réalisé et produit le pilote : « J’aime X-Files depuis longtemps, alors avoir la possibilité d’écrire et de réaliser ce pilote représente énormément pour moi », déclare le cinéaste. Ce dernier affirme souhaiter préserver ce qui faisait la force de la série originale tout en « trouvant notre propre porte d’entrée dans cet univers ».

Ryan Coogler poursuit sa série de projets très attendus

Jennifer Yale assurera le rôle de showrunneuse, tandis que Chris Carter (le créateur de la série originale) participe à la production exécutive. Le casting du pilote comprend également Amy Madigan, Steve Buscemi, Ben Foster, Devery Jacobs et Tantoo Cardinal.

Coogler arrive sur le projet après le succès de Sinners et reste très lié à Marvel, où il a notamment produit Ironheart et Eyes of Wakanda. La série originale X-Files reste par ailleurs disponible sur Disney+ en France.

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée.