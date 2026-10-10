Analyse : le contrat électrique de Google montre que l’IA doit financer sa propre croissance

Google et Constellation Energy ont annoncé cette semaine un accord portant sur 3,59 gigawatts dans le réseau PJM, le plus grand marché électrique des États-Unis. Le chiffre impressionne, mais il recouvre deux engagements différents : 890 mégawatts de nouvelle capacité obtenue en améliorant onze réacteurs nucléaires existants, et 2 700 mégawatts fournis pendant quinze ans par le parc actuel de Constellation, sans source précise attribuée. Cette distinction est essentielle. L’accord ne signifie pas que Google alimentera ses centres de données avec 3,59 GW de nouveau nucléaire. Il montre plutôt que l’essor de l’intelligence artificielle force désormais les géants du numérique à devenir des acteurs du financement électrique. La question n’est plus seulement de savoir si l’énergie sera « propre », mais qui paiera les capacités supplémentaires, à quel rythme elles arriveront et quels risques resteront à la charge du réseau.

3,59 GW, dont seulement 890 MW réellement nouveaux

Le communiqué conjoint de Google et Constellation détaille un contrat d’achat d’électricité de vingt ans. Constellation investira plus de 4,3 milliards de dollars dans de nouveaux équipements et des améliorations d’efficacité sur onze unités nucléaires situées dans l’Illinois, la Pennsylvanie et le New Jersey. Ces opérations, appelées « uprates », doivent permettre aux réacteurs existants de produire davantage sans construire une centrale complète. Les premiers mégawatts sont attendus en 2028.

Les 890 MW constituent donc la partie additionnelle et décarbonée du dispositif. La société compare ce volume à celui d’un nouveau réacteur. Il ne s’agit pourtant pas d’une centrale unique dédiée à Google : l’électricité supplémentaire sera injectée dans le réseau PJM, qui dessert 67 millions de personnes. Google achète une production et garantit des revenus sur le long terme ; il ne reçoit pas physiquement des électrons réservés à un centre de données particulier.

Le second volet est différent. Constellation fournira 2 700 MW supplémentaires pendant quinze ans à partir de ses actifs en activité. Comme l’a précisé Reuters, cette énergie n’est pas rattachée à une technologie donnée. Constellation exploite principalement du nucléaire, mais possède aussi des centrales au gaz et d’autres moyens depuis son rapprochement avec Calpine. Le contrat apporte surtout une visibilité financière à des capacités existantes. Additionner les deux volets est exact sur le plan commercial ; les présenter comme 3,59 GW de « nouveau nucléaire » ne le serait pas.

Nous avons présenté les chiffres de l’accord lors de son annonce. Son intérêt analytique réside dans cette architecture : une partie finance une production nouvelle, l’autre sécurise des actifs déjà disponibles. Elle répond à deux urgences distinctes, celle d’augmenter l’offre et celle d’éviter que des centrales pilotables quittent un réseau déjà tendu.

PJM veut que les centres de données « apportent » leur puissance

La géographie du contrat explique son ampleur. PJM couvre treize États et le district de Columbia, dont la Virginie, devenue l’un des principaux pôles mondiaux de centres de données. Selon la proposition publiée par le gestionnaire de réseau en août, 30 des 32 GW de hausse de demande prévus entre 2024 et 2030 viennent des data centers. Cette croissance localisée arrive plus vite que les nouvelles centrales et les lignes à haute tension.

PJM propose donc une logique de « Bring Your Own Power » : les nouvelles très grandes charges doivent construire, acheter ou apporter une capacité correspondant à leur pointe de consommation. Celles qui ne le font pas pourraient être réduites avant les consommateurs traditionnels lors d’une pénurie. Le mécanisme cherche aussi à éviter que les ménages financent, par leur facture, les infrastructures rendues nécessaires par quelques entreprises technologiques.

L’accord de Google ressemble à une réponse directe. Au lieu de compter uniquement sur les achats génériques du marché, l’entreprise garantit des investissements identifiables dans le parc nucléaire. Les améliorations de réacteurs présentent un avantage de calendrier : elles sont généralement plus rapides qu’une nouvelle centrale et utilisent des sites déjà raccordés. Elles apportent aussi une puissance continue, utile à des serveurs qui doivent fonctionner jour et nuit.

Ce modèle ne supprime pas les arbitrages publics. Les autorisations, la sûreté, les travaux du réseau et la répartition des coûts restent soumis aux régulateurs et aux États. Surtout, un contrat privé ne protège les autres consommateurs que si la capacité financée est réellement additionnelle, livrée au bon endroit et disponible au moment de la pointe. Les 890 MW répondent clairement au premier critère ; les 2 700 MW de capacités existantes offrent de la stabilité, mais ne créent pas à eux seuls un surplus équivalent.

L’efficacité informatique ne compense plus la croissance de l’IA

Google souligne que ses centres de données sont très efficaces. Son indicateur PUE, qui compare l’électricité totale d’un site à celle consommée par les équipements informatiques, était de 1,09 en 2025. L’entreprise affirme également avoir multiplié par plus de trois la puissance de calcul obtenue par unité d’énergie en cinq ans, notamment grâce à ses puces TPU. Ces progrès sont réels : moins d’électricité est perdue dans le refroidissement et davantage de calcul est réalisé par watt.

Ils ne suffisent pourtant plus lorsque le volume de calcul augmente encore plus vite. L’Agence internationale de l’énergie estime que la consommation mondiale des data centers pourrait doubler pour atteindre environ 945 TWh en 2030. Dans son scénario central, elle progresserait d’environ 15 % par an entre 2024 et 2030, tandis que la consommation des serveurs accélérés, principalement liés à l’IA, grimperait de 30 % par an. Nous avions déjà évoqué la trajectoire américaine, où la concentration géographique rend la contrainte plus forte que ne le suggère la part mondiale.

Le propre rapport environnemental 2026 de Google reconnaît cette tension entre hypercroissance et responsabilité. L’entreprise indique avoir contracté 12 GW d’énergie propre en 2025, mais précise que le volume réellement produit peut varier selon les modifications, les annulations et la performance des projets. Cette réserve vaut pour tous les grands engagements énergétiques : un contrat n’est pas encore une centrale en fonctionnement.

Le nucléaire intéresse les opérateurs d’IA parce qu’il combine une faible intensité carbone en exploitation et une production continue. Il ne remplace toutefois pas l’efficacité, la flexibilité de la demande, le stockage ni les renouvelables. Un centre de données capable de reporter certains calculs vers les heures abondantes peut réduire le besoin de capacité de pointe. Google et Constellation mentionnent d’ailleurs un futur cadre combinant production, batteries et effacement. Il faudra juger l’accord aussi sur ces outils, pas seulement sur le nombre de mégawatts achetés.

Le nucléaire existant gagne de la valeur, mais ses limites restent

Financer l’augmentation de puissance de réacteurs déjà exploités évite plusieurs difficultés des nouveaux projets : un site, une équipe, une connexion au réseau et une partie des autorisations existent. Pour Constellation, le contrat de vingt ans réduit le risque financier et justifie des travaux qui auraient pu rester moins rentables sur le seul marché de gros. Pour Google, il fixe une partie de ses coûts et associe sa croissance à une capacité décarbonée mesurable.

Cette approche ne peut pas être reproduite à l’infini. Le nombre de réacteurs susceptibles d’être améliorés reste limité, tout comme le gain accessible sur chaque unité. Les travaux doivent franchir des contrôles de sûreté et peuvent prendre du retard. L’électricité nucléaire est stable, mais pas invulnérable : un arrêt simultané de plusieurs unités, une sécheresse ou une contrainte sur le réseau peut réduire la production livrée. Il faut donc conserver des réserves et diversifier les sources.

La ruée des groupes technologiques vers le nucléaire peut aussi modifier l’économie du système. Meta a signé plusieurs partenariats, Microsoft soutient le redémarrage d’un réacteur en Pennsylvanie et Google a déjà conclu d’autres accords nucléaires. Ces contrats prolongent ou augmentent des capacités bas-carbone, ce qui bénéficie au réseau. Mais ils donnent aussi aux entreprises les plus riches un accès privilégié à une production rare et prévisible. La promesse d’un bénéfice collectif dépendra de la transparence des prix, de l’additionnalité et du partage des infrastructures.

Le bon indicateur sera le coût réellement évité aux autres usagers

L’accord Google-Constellation marque un progrès par rapport à une croissance des data centers qui se contenterait d’absorber l’électricité disponible. Une entreprise dont les besoins se mesurent en gigawatts ne peut plus se comporter comme un client ordinaire. Elle doit participer au financement de nouvelles capacités, garantir des revenus assez longtemps pour déclencher les travaux et accepter d’être flexible lorsque le réseau est sous tension.

Il serait toutefois prématuré d’en faire une solution complète à l’empreinte de l’IA. Seul un quart du volume annoncé correspond à du nouveau nucléaire identifié. Les 2,7 GW restants sécurisent l’existant, et l’accord ne donne ni la consommation future totale de Google dans PJM ni le prix payé. Sans ces éléments, impossible de savoir quelle part de la croissance est véritablement couverte et si les coûts indirects ont été entièrement internalisés.

Trois signaux permettront de trancher : la livraison effective des premières améliorations en 2028, la validation du cadre de PJM par le régulateur fédéral et la publication de données plus détaillées sur les émissions et la consommation locale de Google. Si les capacités nouvelles arrivent à temps et si les ménages ne supportent pas les renforcements exigés par les data centers, cet accord pourra servir de modèle. Sinon, le chiffre de 3,59 GW aura surtout illustré l’échelle du problème énergétique créé par l’IA.