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Forza Horizon 6 sur PS5 est reporté à 2027 selon une fuite

3 min.
7 Oct. 2026 • 20:45
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La version PS5 de Forza Horizon 6 va finalement sortir le 26 janvier 2027, selon une nouvelle fuite qui contredit directement la dernière fenêtre communiquée par le studio Playground Games. Le jeu devait arriver sur la console de Sony avant la fin de 2026, sans date précise annoncée jusqu’ici.

Forza Horizon 6 Voitures

Le leaker Billbil-kun assure que la nouvelle date de sortie est le 26 janvier 2027, ce qui signifie un report par rapport à la fenêtre de sortie initiale. La version PS5 sera proposée en numérique et en boîte au prix de 69,99 euros en Europe. Une annonce officielle accompagnée de l’ouverture des précommandes pourrait intervenir cette semaine, toujours selon la fuite.

Le problème pour Microsoft est que cette information arrive quelques semaines seulement après une confirmation officielle. Début septembre, Playground Games assurait que Forza Horizon 6 sortirait toujours sur PS5 « plus tard dans l’année », tout en offrant l’accès à la la liste de souhaits sur le PlayStation Store. Le studio n’avait cependant jamais donné de date précise, laissant une marge pour une sortie très tardive en 2026.

Le contexte avait déjà changé fin août lorsque des premières fuites évoquaient un report à 2027. Playground Games avait alors maintenu son calendrier 2026, avant de reconnaître cette semaine qu’il aurait pu mieux communiquer avec sa communauté. Le studio affirme désormais prendre en compte les retours des joueurs et réfléchir à sa manière de communiquer sur les futures mises à jour.

La nouvelle fuite donne ainsi davantage de poids à l’hypothèse d’un report. Xbox et Playground Games n’ont encore annoncé aucune nouvelle date.

Le portage PS5 arrive après un lancement déjà réussi

Forza Horizon 6 est sorti le 19 mai sur Xbox Series X|S et PC, avec son monde ouvert consacré au Japon. La version PS5 arrivera séparément, plusieurs mois après le lancement initial, conformément à la stratégie annoncée par Microsoft depuis la présentation du jeu.

Le portage représente un enjeu commercial important pour Xbox. Forza Horizon 5 a dépassé les cinq millions d’exemplaires vendus sur PS5, montrant que la franchise peut rencontrer un public particulièrement large sur la console de Sony. Une sortie en janvier 2027 ferait donc patienter ce public plusieurs mois supplémentaires, alors que le jeu est déjà disponible sur les Xbox Series et PC avec un joli succès.

La fuite laisse également planer un doute sur l’arrivée de l’édition Premium sur PS5. Cette version existe sur Xbox et PC avec notamment un pass d’extensions, un Car Pass et un accès anticipé, mais le leaker n’a pas pu confirmer son existence sur la console de Sony.

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