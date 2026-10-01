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Reddit limite l’accès à Old Reddit et va arrêter ses flux RSS

3 min.
1 Oct. 2026 • 15:14
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Reddit va restreindre davantage l’accès à Old Reddit (la version du site avec l’ancienne interface) et mettre fin à ses flux RSS dans les prochaines semaines. Le réseau social invoque notamment le scraping à grande échelle et les abus automatisés pour justifier ces changements, avec une coupure du RSS prévue le 13 novembre 2026.

Reddit Logo

Old Reddit réservé aux utilisateurs actifs

Reddit va progressivement limiter l’accès connecté à Old Reddit aux comptes qui ont utilisé cette ancienne interface au cours des six derniers mois. Les modérateurs conserveront toutefois leur accès sans cette condition, tandis que Reddit estime que cette restriction couvrira la grande majorité des utilisateurs réguliers d’Old Reddit.

Cette mesure s’inscrit dans une série de changements destinés à réduire les possibilités de collecte automatisée des contenus de Reddit. L’entreprise avait déjà annoncé en août son intention de faire évoluer Old Reddit, tout en expliquant vouloir continuer à recueillir les retours des utilisateurs avant d’appliquer ces modifications.

Le calendrier concerne également l’API publique de Reddit. La plateforme cessera d’accepter les nouvelles demandes d’accès public après le 31 octobre 2026, puis commencera à retirer l’accès aux applications et bots qui n’auront pas engagé leur migration vers sa plateforme de développeurs à partir du 12 janvier 2027.

Le RSS disparaîtra le 13 novembre

Reddit supprimera entièrement ses flux RSS le 13 novembre. L’entreprise explique que ce système constitue désormais une « surface courante pour le scraping à grande échelle et les abus automatisés », tout en reconnaissant l’importance historique du RSS sur le Web ouvert.

Reddit précise qu’aucune solution de remplacement ne sera proposée aux utilisateurs qui exploitent actuellement les flux RSS pour suivre des communautés qu’ils ne modèrent pas. Les modérateurs pourront toutefois utiliser des applications basées sur Devvit, notamment Discord Relay, pour recevoir certaines notifications liées à leurs communautés.

La disparition du RSS concernera donc directement les utilisateurs qui suivent Reddit depuis un lecteur de flux plutôt que depuis le site ou l’application. Des réactions publiées sur Reddit montrent déjà des inquiétudes chez certains utilisateurs qui utilisent encore ce mode d’accès pour suivre des communautés sans consulter directement la plateforme.

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