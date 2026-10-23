C’est la fin pour Arc : le navigateur Internet s’arrêtera en décembre

C’est fini pour Arc. The Browser Company annonce l’arrêt définitif de son navigateur Internet le 22 décembre 2026, aussi bien sur macOS que sur Windows. L’entreprise souhaite désormais concentrer ses équipes de développement et de sécurité sur Dia, son nouveau navigateur intégrant des fonctions d’intelligence artificielle. Les utilisateurs disposent donc de deux mois pour préparer leur transition.

Pourquoi The Browser Company abandonne Arc

La transition se déroulera en trois étapes :

22 octobre : il ne sera plus possible de créer de nouveaux comptes Arc. Pour les utilisateurs actuels, rien ne changera pour l’instant. La dernière version d’Arc proposera désormais une option permettant d’exporter toutes les données hors d’Arc, ainsi qu’une importation encore plus simple vers Dia.

il ne sera plus possible de créer de nouveaux comptes Arc. Pour les utilisateurs actuels, rien ne changera pour l’instant. La dernière version d’Arc proposera désormais une option permettant d’exporter toutes les données hors d’Arc, ainsi qu’une importation encore plus simple vers Dia. 23 novembre : sur iOS et Android, la fonctionnalité « Naviguer pour moi » et d’autres fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle seront désactivées. Arc Search continuera de fonctionner comme un navigateur, mais les utilisateurs ne pourront plus se connecter ni synchroniser leurs onglets.

sur iOS et Android, la fonctionnalité « Naviguer pour moi » et d’autres fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle seront désactivées. Arc Search continuera de fonctionner comme un navigateur, mais les utilisateurs ne pourront plus se connecter ni synchroniser leurs onglets. 22 décembre : il ne sera plus possible d’accéder ou d’utiliser Arc sur macOS ou Windows. Les comptes Arc seront désactivés et leurs données personnelles supprimées dans un délai de 30 jours. L’application Arc Search pour Android sera retirée du Google Play Store.

L’entreprise explique que sa priorité est de garantir un haut niveau de sécurité à ses utilisateurs. Or, maintenir un navigateur sécurisé nécessite un travail constant, devenu plus exigeant avec le développement de l’intelligence artificielle. The Browser Company préfère donc concentrer ses ressources d’ingénierie et de sécurité sur Dia, conçu dès le départ pour répondre aux exigences actuelles.

Cette décision marque un changement de stratégie pour un navigateur qui avait tenté de repenser l’organisation des onglets et la navigation quotidienne. Arc s’était notamment distingué avec ses espaces de travail, ses dossiers et ses groupes d’onglets. L’entreprise ne présente toutefois pas cet arrêt comme la fin de son projet : elle affirme que l’équipe à l’origine d’Arc travaille désormais sur Dia.

Dia, le successeur désigné d’Arc

Pour faciliter la migration, Dia permet de récupérer les mots de passe, favoris, extensions et historique de navigation. Les espaces, dossiers et groupes d’onglets d’Arc peuvent également être importés en conservant leur organisation. The Browser Company affirme que Dia dépasse désormais Arc en matière de stabilité, de vitesse et de sécurité.

L’entreprise précise aussi que les fonctions de navigation classiques sont gratuites dans Dia et que les fonctionnalités d’IA restent facultatives. Ce dernier point vise à rassurer les utilisateurs qui souhaitent retrouver l’expérience d’Arc sans nécessairement utiliser des outils d’intelligence artificielle.

Les utilisateurs d’Arc sur ordinateur ont intérêt à exporter leurs données dès maintenant et à vérifier qu’elles sont bien accessibles dans leur navigateur de destination. Ceux qui souhaitent passer à Dia peuvent utiliser la procédure d’importation prévue à cet effet. Il est également prudent de conserver une copie indépendante des données importantes, notamment des favoris et des mots de passe, avant la désactivation des comptes.