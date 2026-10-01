Micron explose ses revenus grâce à la pénurie de RAM et au boom de l’IA

La flambée des prix de la mémoire fait de Micron l’un des grands bénéficiaires du boom de l’intelligence artificielle. Le fabricant américain a publié un chiffre d’affaires trimestriel record de 54,23 milliards de dollars contre 11,32 milliards un an plus tôt, un résultat porté par une demande qui dépasse toujours largement les capacités de production.

Les revenus de la DRAM bondissent de 343 %

La DRAM représente désormais le cœur de cette spectaculaire croissance. Micron a généré 39,8 milliards de dollars avec cette activité au quatrième trimestre fiscal, soit une progression annuelle de 343 %. La mémoire NAND fait encore mieux avec 14,1 milliards de dollars et une hausse de 526 %.

Ces performances interviennent dans un contexte de fortes tensions sur les prix de la RAM et de la NAND. Micron indique que les tarifs de la DRAM ont encore progressé dans une fourchette haute à deux chiffres, tandis que ceux de la NAND ont augmenté d’environ 30 %.

L’IA transforme la mémoire en produit stratégique

Cette croissance spectaculaire provient surtout des data centers. Cette division a en effet enregistré 18 milliards de dollars de revenus, contre seulement 1,58 milliard un an auparavant. Un changement d’échelle qui explique pourquoi Micron attire désormais fortement Wall Street.

La mémoire HBM, indispensable aux accélérateurs d’IA, concentre une part croissante des investissements. Micron avait d’ailleurs annoncé une augmentation massive de ses capacités, principalement destinée aux serveurs plutôt qu’au marché grand public.

La pénurie pourrait se prolonger en 2027

La fête n’est pas finie pour Micron : son CEO Sanjay Mehrotra estime que 2027 pourrait être encore meilleur pour le groupe. Micron prévoit déjà environ 61,5 milliards de dollars de revenus au prochain trimestre, ce qui serait un nouveau record pour la période.

Pour les consommateurs, cette réussite financière a un lourd revers : tant que l’IA absorbera une part aussi importante des capacités industrielles, la pénurie de mémoire continuera de faire grimper les prix des PC, smartphones et autres appareils électroniques.