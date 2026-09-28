Minecraft World dévoile son hôtel et le grand huit Escape the Nether

Le futur espace Minecraft World de Chessington accueillera en 2027 le premier hôtel entièrement consacré à Minecraft et un grand huit baptisé Escape the Nether. Mojang et l’exploitant Merlin Entertainments ont détaillé ces deux nouveautés pendant Minecraft Live, plusieurs mois après l’annonce initiale du parc britannique.

Un hôtel conçu comme une prolongation du jeu

L’hôtel doit pousser l’immersion au-delà des attractions. Mojang promet des chambres thématiques, des rencontres avec les créatures de la franchise et des espaces de restauration intégrés à l’univers. Un restaurant inspiré des profondeurs marines fait notamment partie des éléments montrés pendant la présentation.

Le projet ne consiste donc pas à appliquer quelques cubes sur un établissement existant. L’hébergement est présenté comme une composante de Minecraft World, la nouvelle zone permanente construite au sein de Chessington World of Adventures Resort, au sud-ouest de Londres. Les visiteurs pourront y prolonger leur séjour après la fermeture du parc.

Les informations pratiques manquent encore. Ni le nombre de chambres, ni les tarifs, ni la date d’ouverture exacte ne figurent dans le récapitulatif officiel de Minecraft Live. Les réservations ne sont pas ouvertes. Le mot « premier » employé par Mojang concerne un hôtel Minecraft complet ; il ne faut pas le confondre avec les chambres ponctuellement décorées autour d’une licence dans d’autres complexes.

Escape the Nether sortira à l’air libre avant de replonger

L’autre précision porte sur l’attraction principale. Le grand huit précédemment annoncé possède désormais un nom : Escape the Nether. Son parcours sera à la fois intérieur et extérieur, une configuration qui devrait permettre d’alterner scènes contrôlées et séquences plus rapides à ciel ouvert.

Mojang ne révèle pas le constructeur, la hauteur, la longueur du circuit ou la vitesse des trains. Aucun âge minimal n’est encore communiqué. Le thème donne toutefois une direction claire : l’attraction doit transposer le Nether, dimension hostile de Minecraft faite de lave, de forteresses et de créatures agressives. Le passage entre bâtiments et extérieur pourra matérialiser les changements de décor sans exposer en permanence les éléments scénographiques à la météo britannique.

Ce grand huit avait été annoncé au printemps comme une première mondiale pour la franchise. La nouveauté du week-end n’est donc pas son existence, mais son nom définitif et son fonctionnement en parcours mixte. Cette distinction évite de présenter comme nouvelle l’intégralité d’un projet déjà connu.

Minecraft World représente un investissement de 50 millions de livres selon Merlin Entertainments. La zone doit également proposer des aventures interactives, des aires de jeu construites comme des assemblages de blocs, des boutiques et des restaurants thématiques. Le site de Chessington confirme une ouverture en 2027, sans avancer de saison.

L’ambition est plus proche d’un land permanent que d’une exposition temporaire. Merlin exploite déjà à Chessington des hôtels et plusieurs zones sous licence ; le groupe peut donc relier hébergement, restauration et attractions dans un même séjour. Minecraft apporte de son côté une identité immédiatement reconnaissable, mais difficile à traduire physiquement sans tomber dans un décor composé de simples angles droits.

Le choix du Nether pour le grand huit évite justement ce piège. Dans le jeu, cette dimension impose déjà au joueur un déplacement risqué entre falaises, lave et passages étroits. Elle fournit une logique de fuite et de danger qui convient mieux à une attraction rapide qu’une visite paisible de l’Overworld.

Chessington devra encore préciser le contenu des chambres, les services compris et la manière dont l’hôtel communiquera avec la zone. Le complexe n’a pas non plus publié de plan final permettant de situer Escape the Nether par rapport aux autres attractions.

L’annonce élargit encore une franchise qui ne se limite plus au jeu d’origine. Un second film Minecraft est déjà en préparation, tandis que la version native de Minecraft pour Nintendo Switch 2 arrivera le 27 octobre. Pour Minecraft World, les prochains jalons attendus sont désormais l’ouverture des réservations de l’hôtel, les caractéristiques techniques du grand huit et une date plus précise en 2027.