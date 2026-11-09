Le nouveau film G.I. Joe avec Bradley Cooper sortira en octobre 2028

Paramount a enfin fixé une date au retour de G.I. Joe au cinéma : le film encore sans titre réalisé par Danny McBride sortira en salles le 20 octobre 2028. Bradley Cooper incarnera Duke, tandis que McBride mettra en scène un scénario écrit avec Jeff Fradley et John Carcieri.

Une date après plusieurs mois de préparation

Le calendrier constitue la véritable nouveauté de l’annonce. La présence de Danny McBride à la réalisation et celle de Bradley Cooper dans le rôle de Duke étaient déjà connues, mais le projet n’avait jusqu’ici aucun rendez-vous en salles. Paramount lui réserve désormais un créneau automnal, quelques jours avant Halloween, et confirme une sortie nationale américaine plutôt qu’un projet destiné directement au streaming.

Le studio n’a pas encore communiqué de titre définitif. Il n’a pas non plus dévoilé de bande-annonce, d’image de tournage ou de distribution complète. Le film reste donc en amont de sa production, avec une date qui peut encore évoluer d’ici 2028. Elle apporte néanmoins un cadre beaucoup plus concret à une franchise ayant connu plusieurs faux départs et changements de stratégie.

Danny McBride fera avec G.I. Joe ses débuts à la réalisation d’un long métrage. Il a déjà mis en scène des épisodes de ses séries, notamment The Righteous Gemstones et Vice Principals, mais cette production représente un changement d’échelle. Il partage l’écriture avec deux collaborateurs réguliers, Jeff Fradley et John Carcieri. Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian et Zev Foreman sont annoncés à la production pour Hasbro Entertainment.

Bradley Cooper devient Duke

Bradley Cooper doit jouer Duke, l’un des chefs historiques de l’équipe G.I. Joe. Paramount présente le film comme une nouvelle interprétation de la propriété Hasbro, née comme gamme de figurines avant de s’étendre aux comics, aux séries animées et au cinéma. Le projet ne s’inscrit pas dans le crossover avec Transformers évoqué ces dernières années : cette piste a été abandonnée au profit d’un film autonome.

La dernière sortie live-action de la franchise, Snake Eyes en 2021, n’avait pas réussi à relancer durablement la série. Le nouveau film repart donc avec une équipe créative différente et un acteur très identifié au premier plan. L’enjeu n’est pas seulement de remettre des soldats et Cobra à l’écran, mais de retrouver une identité capable de fonctionner au-delà de la nostalgie.

Un projet séparé de Transformers

La séparation avec Transformers clarifie la stratégie de Paramount. Les deux propriétés Hasbro ont déjà été rapprochées dans les comics et un futur crossover avait été envisagé au cinéma, mais ce G.I. Joe doit avancer seul. Le studio travaille parallèlement à d’autres relances de grandes licences ; nous avons récemment parlé du possible retour de Michael Bay sur un nouveau film Transformers.