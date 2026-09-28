Minecraft accueillera The Sift, sa première nouvelle dimension en 14 ans

Mojang a profité de Minecraft Live pour confirmer que The Sift rejoindra Minecraft Java et Bedrock en 2027. Il s’agira de la quatrième dimension du jeu, après l’Overworld, le Nether et l’End, et surtout de la première extension de cette ampleur depuis plus de quatorze ans.

Une quatrième dimension, d’abord jouable dans Dungeons II

The Sift ne sort pas de nulle part. Cette réalité parallèle constitue l’un des lieux centraux de Minecraft Dungeons II, attendu le 29 septembre sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Switch 2. Les joueurs du dungeon crawler pourront donc l’explorer bien avant son arrivée dans le Minecraft principal.

Dans Dungeons II, des failles apparaissent dans un monde désormais interconnecté et conduisent vers cette dimension. Mojang décrit un environnement coloré, traversé par des âmes et soumis à des règles propres. Les marées qui l’animent peuvent modifier le personnage et les créatures alentour, tandis que certains blocs dangereux doivent changer la manière d’aborder l’exploration.

Deux biomes ont un nom : Meadow et Carapace. Le premier aperçu montre un portail bleu au milieu d’une végétation turquoise, loin de la lave du Nether et du décor minéral de l’End. Des créatures amicales et hostiles inédites sont également promises. Le studio garde toutefois plusieurs régions secrètes pour la sortie de Dungeons II.

Cette première étape sert manifestement de terrain de présentation. Le jeu d’action proposera une version de The Sift conçue autour de ses combats, de ses déplacements et de sa progression. Elle ne permet donc pas encore de savoir comment le lieu fonctionnera dans un bac à sable où l’on peut modifier chaque bloc.

Ce qui changera dans Minecraft en 2027

La confirmation importante concerne bien Minecraft Java et Bedrock. Selon le récapitulatif officiel de Minecraft Live, The Sift deviendra en 2027 une dimension à part entière, au même niveau que les trois mondes historiques. Une courte séquence en développement a montré la zone en fonctionnement ainsi que l’une de ses créatures.

En revanche, Mojang n’a pas indiqué comment les joueurs ouvriront le passage. Aucun objet à fabriquer, portail à construire ou condition de progression n’a été présenté. Le studio ne dit pas davantage si les biomes, les ennemis et le système de marées seront repris à l’identique depuis Dungeons II.

Le calendrier reste lui aussi large : aucune date plus précise que 2027 n’est annoncée. Cette prudence compte, car Java et Bedrock doivent recevoir le même contenu tout en conservant leurs particularités techniques. Mojang devra aussi intégrer la nouvelle dimension aux mondes existants, aux serveurs et aux créations de la communauté.

Une annonce plus importante qu’un simple biome

Minecraft reçoit régulièrement des game drops, mais une dimension complète change davantage la structure du jeu. Le Nether avait été profondément remanié en 2020 ; l’End, lui, demeure la destination finale associée au dragon. The Sift ajoute un nouvel espace autonome, avec ses propres règles, ressources et dangers potentiels.

L’enjeu ne se limite pas au décor. Une nouvelle dimension peut créer un autre cycle d’exploration : trouver l’accès, comprendre les contraintes locales, rapporter des blocs impossibles à obtenir ailleurs et adapter les constructions à de nouvelles mécaniques. Tout dépendra cependant du contenu réellement conservé entre Dungeons II et Minecraft.

L’annonce arrive alors que Mojang multiplie les déclinaisons de sa franchise. Minecraft doit notamment obtenir une version native sur Nintendo Switch 2 le 27 octobre, tandis que Dungeons II avait déjà été évoqué dans le résumé du Xbox Games Showcase 2026. La nouveauté de Minecraft Live est donc précise : The Sift ne restera pas cantonné au spin-off et intégrera le jeu principal.

Avant cela, la sortie de Minecraft Dungeons II donnera les premiers éléments concrets sur les créatures, les blocs et les biomes de cette dimension. Mojang a déjà annoncé que les prochains Minecraft Live apporteront davantage de détails sur son accès et sa date d’arrivée.