PNOE 2.0 : un masque pour mesurer le métabolisme en huit minutes

PNOE prépare pour le 1er octobre un nouvel appareil d’analyse respiratoire capable de réaliser un test métabolique sans opérateur formé. Avec PNOE 2.0, l’utilisateur doit simplement enfiler le masque, appuyer sur un bouton, rester assis et respirer pendant huit minutes pour obtenir une série de mesures liées à son métabolisme et à sa condition physique.

Un test respiratoire ramené à huit minutes

Le système repose sur la calorimétrie indirecte. Il mesure notamment la quantité d’oxygène consommée et le dioxyde de carbone rejeté par la respiration. Ces échanges gazeux permettent d’estimer la dépense énergétique au repos, la manière dont l’organisme utilise les graisses et les glucides ainsi que certains indicateurs de capacité cardio-respiratoire, dont le VO2 max.

PNOE affirme que sa plateforme analyse 23 biomarqueurs. La liste mise en avant comprend le métabolisme de repos, la flexibilité métabolique et des paramètres associés à la performance. Le terme biomarqueur doit toutefois être compris dans le cadre commercial défini par l’entreprise : tous les résultats n’ont pas la même portée médicale et plusieurs sont calculés à partir des gaz respiratoires plutôt que mesurés directement par une analyse sanguine ou un examen clinique.

La principale nouveauté de la version 2.0 n’est donc pas le principe de la mesure, déjà utilisé par le matériel actuel de PNOE, mais son automatisation. Le dispositif précédent demande l’intervention d’une personne formée pour installer le sujet et conduire le test. Le nouveau modèle doit contrôler seul la procédure et produire un résultat sans assistance constante, avec l’objectif d’équiper des salles de sport ou des centres de bien-être qui ne disposent pas d’un technicien dédié.

Un boîtier partagé, un masque conservé par chaque utilisateur

Les composants électroniques sont détachables du masque en silicone et de ses sangles. Une salle peut ainsi partager le module de mesure entre plusieurs clients, tandis que chacun conserve la partie en contact avec son visage. Ce choix répond à la fois à la question de l’hygiène et au coût d’un équipement destiné pour l’instant aux professionnels.

PNOE ne prévoit pas de vente directe aux particuliers. L’entreprise propose des abonnements allant d’environ 400 à plus de 1 000 dollars par mois, selon les services retenus. Sa clientèle comprend déjà des réseaux et établissements comme Equinox, Four Seasons, Restore Hyper Wellness, des équipes de NBA ou encore Red Bull. Le constructeur espère que le mode autonome élargira ce marché aux structures dont le personnel ne pouvait pas jusque-là gérer les tests.

Le logiciel rapproche les résultats respiratoires d’informations provenant de montres, de bilans sanguins ou de scanners corporels afin de générer des recommandations d’entraînement et de nutrition. Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large : la balance Withings Body Scan 2 revendique par exemple 60 biomarqueurs, tandis que la Pixel Watch 5 multiplie les fonctions de suivi de santé. PNOE se distingue en demandant une session respiratoire dédiée plutôt qu’une mesure passive au poignet ou sous les pieds.

Un appareil de bien-être, pas un dispositif de diagnostic

PNOE 2.0 n’a pas reçu d’autorisation de la FDA comme dispositif médical. Son directeur général, Apostolos Atsalakis, explique que l’entreprise le positionne comme un produit de bien-être et de performance, sans recommandations médicales. Les centres pourront s’en servir pour orienter un programme sportif ou nutritionnel, mais pas pour diagnostiquer une maladie à partir du résultat.

Cette limite est importante face aux promesses de mesures « de niveau laboratoire ». La précision réelle du nouveau mode autonome devra être évaluée dans des conditions variées, notamment lorsque le masque est mal ajusté, que l’utilisateur parle ou que l’environnement perturbe la mesure. Le site officiel détaille le principe général et les 23 indicateurs, mais ne publie pas encore de validation indépendante propre au matériel 2.0.

L’entreprise compte environ 110 salariés et réalise 85 % de son activité aux États-Unis, tout en se développant en Europe, en Amérique latine et en Asie. Elle dit avoir levé 22 millions de dollars au total et être rentable. Le lancement du 1er octobre doit d’abord concerner ses clients professionnels ; PNOE ne communique ni prix d’achat unique, ni calendrier de disponibilité pour les particuliers, ni démarche engagée auprès d’une autorité médicale.