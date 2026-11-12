Disney+ débarque en 3D sur Meta Quest avec plus de 60 films et des décors immersifs

Les films 3D relief arrivent sur Meta Quest !. Depuis le 10 novembre, Disney+ propose une sélection de plus de 60 films en relief 3D sur les casques Meta Quest compatibles. Disney et Meta ne se contentent pas de transposer les films 3D sur un écran virtuel : des environnements interactifs plongent les spectateurs au cœur des univers de leurs franchises préférées. Cet enrichissement du catalogue Disney+ profitera sans doute à plein des écrans micro-OLED des futures lunettes Meta VR Glasses.

Plus de 60 films en 3D et des univers à explorer

La nouvelle version de l’application Disney+ donne donc accès à un catalogue comprenant notamment des productions Marvel, Pixar, Star Wars et Avatar. Les abonnés peuvent ainsi retrouver des films comme Avengers, Black Panther ou encore Avatar : La Voie de l’eau avec un effet de profondeur spécialement adapté à la réalité virtuelle.

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L’autre nouveauté concerne les décors de visionnage. Plutôt que de regarder un film dans une salle virtuelle classique, les utilisateurs peuvent s’installer dans des lieux inspirés des œuvres diffusées. Tatooine accueille ainsi les amateurs de Star Wars, tandis que les fans de Pixar peuvent prendre place sur le célèbre sol de l’usine à cris de Monstres et Cie. Un environnement consacré aux Avengers permet également de suivre les aventures des super-héros depuis leur tour emblématique.

Les films en 3D sont inclus dans l’abonnement Disney+, sans supplément spécifique. En revanche, les formats Dolby Vision et Dolby Atmos restent soumis aux conditions de l’offre souscrite et à leur disponibilité géographique.

Une expérience qui prépare l’arrivée des Meta VR Glasses

Attention toutefois : les films en relief sont réservés aux Meta Quest 3 et Quest 3S. Les environnements immersifs sont, eux, également accessibles sur Quest 2. Le déploiement reste par ailleurs limité à certains territoires. En France, la disponibilité de la 3D demeure notamment entravée par les restrictions liées au différend de brevets opposant Disney à InterDigital.

Disney et Meta prévoient d’étendre cette expérience aux Meta VR Glasses lors de leur lancement au printemps 2027. Ces futurs appareils doivent également prendre en charge les contenus IMAX Enhanced.