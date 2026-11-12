TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ByteDance prépare son propre agent IA pour concurrencer Muse de Meta
Internet

ByteDance prépare son propre agent IA pour concurrencer Muse de Meta

3 min.
12 Nov. 2026 • 12:40
0

La bataille des assistants intelligents autonomes prend une nouvelle dimension. ByteDance, maison mère de TikTok, préparerait le lancement de son propre agent IA dans les prochaines semaines. Selon Bloomberg, le groupe chinois entend développer une solution capable de rivaliser avec Muse, le nouvel assistant personnel de Meta, qui ambitionne de devenir un véritable compagnon numérique.

Un assistant personnel inspiré de Meta Muse

Les informations disponibles restent encore limitées. ByteDance n’a dévoilé ni le nom de son futur produit ni ses fonctionnalités précises. Le projet viserait néanmoins un usage comparable à celui de Muse, soit un assistant capable d’interagir avec son utilisateur et de prendre en charge différentes tâches du quotidien, au-delà des simples échanges conversationnels.

Intelligence artificielle

Meta a déjà pris une longueur d’avance avec son assistant, qui aurait déjà séduit plus de 10 millions d’utilisateurs. Le groupe de Mark Zuckerberg entend également intégrer progressivement cette technologie à ses lunettes connectées et prépare un accessoire dédié, baptisé Muse Charm. Rien ne permet encore de savoir si ByteDance envisage une stratégie similaire associant logiciel et matériel.

ByteDance veut combler son retard face à OpenAI et Anthropic

Cette initiative s’inscrit dans une offensive beaucoup plus large sur le terrain de l’intelligence artificielle. Le groupe dispose déjà de Doubao, son assistant conversationnel, et s’est particulièrement illustré avec Seedance, une technologie de génération vidéo devenue très populaire.

Mais Zhang Yiming, cofondateur de ByteDance, aurait récemment tempéré les ambitions de ses équipes. Lors d’une réunion interne, le CEO aurait estimé que l’entreprise ne serait pas en mesure de rivaliser pleinement avec les meilleurs laboratoires américains avant 2029 ou 2030. Le dirigeant pointe notamment le retard accumulé dans les données utilisées pour entraîner les grands modèles linguistiques.

ByteDance devra donc transformer ses avancées dans la génération vidéo en véritable avantage sur le marché des assistants autonomes, ce qui ne s’annonce pas comme une mince affaire. Face à OpenAI, Anthropic et Meta, l’arrivée d’un nouvel acteur chinois devrait en tout cas intensifier la concurrence sur un secteur déjà passablement encombré.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Muse Small Business Internet

Meta Muse s’attaque aux petites entreprises avec Muse for Small Business

Meta Logo Internet

Muse Ember : Meta lance son modèle IA le plus compact

Meta Logo Internet

Meta lance Muse Wonder, ses IA qui rivalisent avec GPT-6 Astra et Claude

meta_muse Internet

Meta lance Muse, son agent IA capable d’envoyer des e-mails et de payer

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

United Airlines avion

United Airlines bloque les agents IA lors de la réservation des billets d’avion

12 Nov. 2026 • 11:15
0 Internet

United Airlines ferme la porte aux agents d’intelligence artificielle capables de réserver des vols à la place des voyageurs. La compagnie...

Jensen Huang Nvidia

Nvidia s’apprête à licencier son PDG Jensen Huang

12 Nov. 2026 • 9:46
2 Business

Le conseil d’administration de Nvidia s’est réuni pour examiner l’avenir de Jensen Huang. Selon le Wall Street Journal, il prépare...

Pulse elevate

PlayStation reporte la sortie de ses enceintes Pulse Elevate au dernier moment

11 Nov. 2026 • 22:39
0 Matériel

Sony annonce un report pour la sortie de ses enceintes sans fil Pulse Elevate pour PlayStation. Elles devaient être disponibles le 12 novembre, mais un...

claude Whiteboards

Claude lance Sheets et Whiteboards : un tableur et des tableaux blancs intégrés à l’IA

11 Nov. 2026 • 20:36
0 Logiciels

Anthropic ajoute un tableur et des tableaux blancs collaboratifs à Claude. Lancés en bêta  depuis hier, Sheets et Whiteboards permettent de travailler...

Android 17 Logo

Android 17 est installé sur seulement 1 % des appareils plusieurs mois après sa sortie

11 Nov. 2026 • 20:19
0 Mobiles / Tablettes

Quatre mois après son lancement, Android 17 n’est installé que sur 1 % des appareils Android actifs. Les dernières statistiques de répartition...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Nvidia : Johny Srouji, le patron des puces d’Apple, parmi les successeurs possibles de Jensen Huang

Nvidia : Johny Srouji, le patron des puces d’Apple, parmi les successeurs possibles de Jensen Huang

12 Nov. 2026 • 12:55

image de l'article Monster Hunter Outlanders est disponible sur iPhone, et c’est du lourd !

Monster Hunter Outlanders est disponible sur iPhone, et c’est du lourd !

12 Nov. 2026 • 11:30

image de l'article Apple brevète un système antichoc pour protéger les caméras des futurs iPhone

Apple brevète un système antichoc pour protéger les caméras des futurs iPhone

12 Nov. 2026 • 10:05

image de l'article Un employé d’Apple provoque un accident mortel, l’entreprise réagit

Un employé d’Apple provoque un accident mortel, l’entreprise réagit

12 Nov. 2026 • 8:51

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site