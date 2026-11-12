ByteDance prépare son propre agent IA pour concurrencer Muse de Meta

La bataille des assistants intelligents autonomes prend une nouvelle dimension. ByteDance, maison mère de TikTok, préparerait le lancement de son propre agent IA dans les prochaines semaines. Selon Bloomberg, le groupe chinois entend développer une solution capable de rivaliser avec Muse, le nouvel assistant personnel de Meta, qui ambitionne de devenir un véritable compagnon numérique.

Un assistant personnel inspiré de Meta Muse

Les informations disponibles restent encore limitées. ByteDance n’a dévoilé ni le nom de son futur produit ni ses fonctionnalités précises. Le projet viserait néanmoins un usage comparable à celui de Muse, soit un assistant capable d’interagir avec son utilisateur et de prendre en charge différentes tâches du quotidien, au-delà des simples échanges conversationnels.

Meta a déjà pris une longueur d’avance avec son assistant, qui aurait déjà séduit plus de 10 millions d’utilisateurs. Le groupe de Mark Zuckerberg entend également intégrer progressivement cette technologie à ses lunettes connectées et prépare un accessoire dédié, baptisé Muse Charm. Rien ne permet encore de savoir si ByteDance envisage une stratégie similaire associant logiciel et matériel.

ByteDance veut combler son retard face à OpenAI et Anthropic

Cette initiative s’inscrit dans une offensive beaucoup plus large sur le terrain de l’intelligence artificielle. Le groupe dispose déjà de Doubao, son assistant conversationnel, et s’est particulièrement illustré avec Seedance, une technologie de génération vidéo devenue très populaire.

Mais Zhang Yiming, cofondateur de ByteDance, aurait récemment tempéré les ambitions de ses équipes. Lors d’une réunion interne, le CEO aurait estimé que l’entreprise ne serait pas en mesure de rivaliser pleinement avec les meilleurs laboratoires américains avant 2029 ou 2030. Le dirigeant pointe notamment le retard accumulé dans les données utilisées pour entraîner les grands modèles linguistiques.

ByteDance devra donc transformer ses avancées dans la génération vidéo en véritable avantage sur le marché des assistants autonomes, ce qui ne s’annonce pas comme une mince affaire. Face à OpenAI, Anthropic et Meta, l’arrivée d’un nouvel acteur chinois devrait en tout cas intensifier la concurrence sur un secteur déjà passablement encombré.