SpaceX lance la mission classifiée USSF-385 pour l’US Space Force

SpaceX a placé en orbite la mission classifiée USSF-385 pour l’US Space Force, samedi 26 septembre depuis la Californie. Le lancement a confirmé la cadence soutenue des vols américains de sécurité nationale, mais n’a livré pratiquement aucune information sur les charges utiles, leurs activités ou même leur destination précise.

Un décollage dans le brouillard de Vandenberg

La Falcon 9 a quitté la base spatiale de Vandenberg à 7 heures, heure locale, soit 16 heures en France. Le premier étage est ensuite revenu sur Terre comme prévu. Il s’est posé environ huit minutes et demie après le décollage sur la barge Of Course I Still Love You, positionnée dans l’océan Pacifique.

Le booster utilisé porte le numéro B1100. Cette mission constituait son dixième lancement et son dixième atterrissage. Avant USSF-385, il avait déjà servi à la mission NROL-105 du National Reconnaissance Office et à huit envois de satellites Starlink. Cette réutilisation ne révèle rien sur la nature du nouveau chargement, mais elle montre que l’armée américaine accepte désormais couramment des premiers étages ayant déjà volé plusieurs fois.

SpaceX a interrompu sa retransmission peu après la récupération du booster. Lors des missions commerciales ordinaires, l’entreprise poursuit généralement le direct jusqu’à la séparation de la charge utile. Ici, aucune image du deuxième étage en orbite ni confirmation publique du déploiement n’a été montrée. La mission est donc considérée comme réussie sur la base du lancement annoncé, tandis que le reste de son déroulement demeure couvert par le secret.

Trois missions militaires en seize jours

USSF-385 est le troisième vol de l’US Space Force confié à SpaceX en seulement seize jours. La société avait déjà lancé USSF-153 le 10 septembre, puis USSF-259 le 16 septembre, toujours depuis Vandenberg et avec des informations très limitées sur les satellites embarqués. Ce rythme rapproché illustre l’importance prise par Falcon 9 dans les missions nationales américaines, sans permettre d’affirmer que les trois chargements appartiennent au même programme.

La discrétion nourrit facilement les spéculations sur des satellites d’observation, de communication ou de suivi de menaces. Aucun de ces rôles n’a toutefois été confirmé pour USSF-385. La trajectoire exacte n’a pas été communiquée et l’arrêt du direct empêche même de déduire publiquement l’orbite à partir des images du deuxième étage. Il faut donc s’en tenir aux éléments visibles : un départ de Vandenberg, une récupération du premier étage et le caractère classifié de la mission.

Cette campagne intervient alors que le spatial militaire américain s’appuie de plus en plus sur des architectures composées de nombreux satellites. KultureGeek avait notamment présenté BOHR, un projet de satellite commercial à énergie nucléaire étudié par le Pentagone. USSF-385 ne permet pas d’établir un lien avec ce programme ; il donne en revanche une nouvelle mesure de la fréquence à laquelle les missions classifiées rejoignent désormais les lancements commerciaux dans le calendrier de SpaceX.

Falcon 9 approche déjà les 110 vols cette année

Selon le décompte de Space.com, Falcon 9 a effectué 108 vols en 2026 avec USSF-385. Environ 75 % ont servi à agrandir Starlink, dont la constellation dépasse désormais 11 000 satellites actifs en orbite basse. Le contraste est marqué : les missions Starlink sont répétitives et abondamment documentées, tandis que les vols militaires sont volontairement réduits à quelques données de lancement.

SpaceX exploite en parallèle Falcon Heavy et Starship, qui ont chacun volé deux fois en 2026 avant cette mission. L’entreprise prépare justement la première tentative véritablement orbitale de Starship pour le 28 septembre. Ce vol doit débuter pendant une fenêtre de 75 minutes ouverte à 14 h 15, heure de Paris, soit moins de quarante-huit heures après USSF-385.

L’US Space Force n’a publié ni manifeste, ni masse, ni nombre de satellites pour USSF-385. SpaceX n’a pas davantage annoncé d’étape publique supplémentaire après le décollage. L’identification éventuelle de l’orbite reposera donc sur les avis de navigation, les observations au sol et les catalogues spatiaux lorsqu’ils seront disponibles.