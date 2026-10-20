TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Microsoft préparerait un Surface Laptop 12 pouces moins cher… pour concurrencer le MacBook Neo ?
Matériel

Microsoft préparerait un Surface Laptop 12 pouces moins cher… pour concurrencer le MacBook Neo ?

3 min.
20 Oct. 2026 • 20:03
0

Microsoft chercherait à rendre sa gamme Surface nettement plus accessible. Selon des informations issues de la chaîne d’approvisionnement asiatique, le groupe étudierait un nouveau Surface Laptop de 12 pouces dont les caractéristiques seraient volontairement ajustées afin de réduire son prix de vente et de mieux concurrencer le MacBook Neo d’Apple.

Un Surface moins cher pour répondre au succès du MacBook Neo

La stratégie contrasterait fortement avec le récent Surface Laptop Ultra équipé de la puce Nvidia RTX Spark, positionné sur le très haut de gamme. Microsoft vient également de renouveler ses Surface Laptop 13 et Surface Pro 12 avec le Snapdragon X2 Plus, pour des tarifs américains débutant respectivement à 1 199 et 1 149,99 dollars.

Surface Laptop 2026

Face à ce modèle Apple a frappé beaucoup plus bas avec son MacBook Neo à partir de 699 euros. Le portable équipé d’une puce A18 Pro a rencontré un démarrage suffisamment solide pour qu’Apple double ses objectifs de production.

AMD pourrait fournir une mystérieuse puce ARM

Le principal point d’interrogation concerne le processeur. Plusieurs rumeurs remettent en avant Sound Wave, une puce ARM qu’AMD aurait développée notamment pour les appareils Surface. Elle combinerait six cœurs CPU, un GPU RDNA 3.5 et un moteur neuronal dédié à l’IA, avec une consommation comprise entre 5 et 10 watts.

Cette piste reste cependant très incertaine. Le rapport de DigiTimes indique surtout que Microsoft réévalue le processeur, la mémoire, la caméra, la batterie et certains éléments du châssis afin de réduire les coûts. Qualcomm resterait donc également dans la course.

Microsoft doit surtout trouver le bon équilibre. Un Surface 12 pouces abordable pourrait combler le vide entre les PC Windows d’entrée de gamme et ses modèles premium, à condition de ne pas transformer la chasse aux économies en succession de compromis. Le succès du MacBook Neo montre en tout cas qu’un véritable marché existe pour des ordinateurs premium simplifiés, mais proposés à un tarif beaucoup plus agressif.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Microsoft Surface Laptop 5G Ordinateur Portable Matériel

Microsoft dévoile un Surface Laptop compatible 5G

Microsoft Surface Pro et Surface Laptop 2025 Matériel

Surface Laptop et Pro : Microsoft dévoile deux nouveaux modèles Arm

Surface Laptop Ultra Matériel

Surface Laptop Ultra : Microsoft dévoile son PC portable avec Nvidia RTX Spark

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve

Steam Frame OLED : Valve teste déjà une nouvelle version de son casque VR

20 Oct. 2026 • 19:36
0 Matériel

Le Steam Frame vient tout juste d’arriver sur le marché que Valve teste déjà de nouvelles configurations matérielles....

Cyberpunk- Edgerunners 2

Cyberpunk: Edgerunners 2 est disponible sur Netflix avec ses 10 épisodes

20 Oct. 2026 • 19:01
0 Geekeries

Cyberpunk: Edgerunners 2 est désormais disponible sur Netflix en France, avec ses dix épisodes mis en ligne simultanément ce 20...

Orange Logo

Orange coupe aujourd’hui son réseau 2G

20 Oct. 2026 • 18:33
0 Mobiles / Tablettes

Orange met fin ce mardi 20 octobre 2026 à son réseau mobile 2G dans les 43 derniers départements de France métropolitaine...

Spotify Logo

Spotify retire 50 millions de musiques IA de ses recommandations

20 Oct. 2026 • 17:34
0 Internet

Spotify a retiré plus de 50 millions de musiques jugés indésirables, générées par intelligence artificielle ou...

Lune

La Lune rétrécit encore : une nouvelle étude révèle une contraction récente de sa surface

20 Oct. 2026 • 17:00
0 Science

La Lune n’est pas aussi géologiquement figée qu’elle en a l’air. Une nouvelle étude publiée dans The...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Car Key : le support arrive pour les voitures Cadillac, Chevrolet et GMC

Apple Car Key : le support arrive pour les voitures Cadillac, Chevrolet et GMC

20 Oct. 2026 • 19:32

image de l'article HomeView : Apple confirme le retard de sortie à cause de Siri AI

HomeView : Apple confirme le retard de sortie à cause de Siri AI

20 Oct. 2026 • 18:00

image de l'article Apple vend les pièces pour réparer les iPhone 18 Pro et nouveaux Mac Studio/mini

Apple vend les pièces pour réparer les iPhone 18 Pro et nouveaux Mac Studio/mini

20 Oct. 2026 • 17:01

image de l'article Apple TV 4K : le mode Whole Room Audio diffuse le son uniformément avec quatre HomePod

Apple TV 4K : le mode Whole Room Audio diffuse le son uniformément avec quatre HomePod

20 Oct. 2026 • 16:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site