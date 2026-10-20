Microsoft préparerait un Surface Laptop 12 pouces moins cher… pour concurrencer le MacBook Neo ?

Microsoft chercherait à rendre sa gamme Surface nettement plus accessible. Selon des informations issues de la chaîne d’approvisionnement asiatique, le groupe étudierait un nouveau Surface Laptop de 12 pouces dont les caractéristiques seraient volontairement ajustées afin de réduire son prix de vente et de mieux concurrencer le MacBook Neo d’Apple.

Un Surface moins cher pour répondre au succès du MacBook Neo

La stratégie contrasterait fortement avec le récent Surface Laptop Ultra équipé de la puce Nvidia RTX Spark, positionné sur le très haut de gamme. Microsoft vient également de renouveler ses Surface Laptop 13 et Surface Pro 12 avec le Snapdragon X2 Plus, pour des tarifs américains débutant respectivement à 1 199 et 1 149,99 dollars.

Face à ce modèle Apple a frappé beaucoup plus bas avec son MacBook Neo à partir de 699 euros. Le portable équipé d’une puce A18 Pro a rencontré un démarrage suffisamment solide pour qu’Apple double ses objectifs de production.

AMD pourrait fournir une mystérieuse puce ARM

Le principal point d’interrogation concerne le processeur. Plusieurs rumeurs remettent en avant Sound Wave, une puce ARM qu’AMD aurait développée notamment pour les appareils Surface. Elle combinerait six cœurs CPU, un GPU RDNA 3.5 et un moteur neuronal dédié à l’IA, avec une consommation comprise entre 5 et 10 watts.

Cette piste reste cependant très incertaine. Le rapport de DigiTimes indique surtout que Microsoft réévalue le processeur, la mémoire, la caméra, la batterie et certains éléments du châssis afin de réduire les coûts. Qualcomm resterait donc également dans la course.

Microsoft doit surtout trouver le bon équilibre. Un Surface 12 pouces abordable pourrait combler le vide entre les PC Windows d’entrée de gamme et ses modèles premium, à condition de ne pas transformer la chasse aux économies en succession de compromis. Le succès du MacBook Neo montre en tout cas qu’un véritable marché existe pour des ordinateurs premium simplifiés, mais proposés à un tarif beaucoup plus agressif.