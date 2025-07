Microsoft dévoile un Surface Laptop compatible 5G

Microsoft a levé le voile sur le Surface Laptop 5G, un ordinateur portable pouvant se connecter au réseau mobile et qui sera disponible dès le 26 août à partir de 1 849 €. Ce nouvel appareil allie performances avancées et connectivité mobile optimale.

Toujours des processeurs Intel

Le Surface Laptop 5G embarque les processeurs Intel Core Ultra Series 2, équipés d’une unité de traitement neuronal (NPU). Cette puce permet d’accéder aux dernières fonctionnalités, comme l’assistant IA de Microsoft. Par rapport au Surface Laptop 7 de 13,8 pouces, ce modèle intègre un modem 5G, ainsi que le support pour une nano SIM physique et la prise en charge des eSIM. Cela permet ainsi de se connecter au réseau mobile pour naviguer sur Internet.

Le modèle de base, proposé à 1 849 €, inclut un processeur Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour les utilisateurs exigeants, une version haut de gamme à 2 339 € intègre un processeur Intel Core Ultra 7. Tous les modèles arborent la finition platine argentée.

Une antenne spécifique pour une connectivité optimale

Microsoft ne s’est pas contenté d’ajouter un modem 5G. L’entreprise a conçu un système d’antenne dynamique unique. « Au cœur du Surface Laptop 5G se trouve un système d’antenne dynamique qui s’adapte en permanence à son environnement », explique Microsoft. Composé de six antennes, ce système ajuste automatiquement sa configuration selon la position de l’appareil.

Pour garantir une réception optimale sans compromettre l’esthétique, Microsoft a développé un nouveau matériau. « Nous avons créé un stratifié multicouche sur mesure qui permet aux signaux radio de passer sans affecter les performances, tout en offrant la durabilité, la sensation premium et la légèreté recherchées par nos clients », précise l’entreprise. Ce choix technique assure une connectivité 5G fiable, même dans des conditions complexes.

Pensé avant tout pour les entreprises, le Surface Laptop 5G offre une connectivité permanente grâce à la 5G. Il peut également servir de point d’accès mobile pour partager sa connexion via le Wi-Fi avec d’autres appareils. Microsoft a testé ce matériel avec plus de 100 opérateurs mobiles dans plus de 50 pays, garantissant une compatibilité mondiale.