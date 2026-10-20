AMD FSR 4.1 arrive sur Xbox Series X/S, les Radeon RX 6000 et consoles portables

AMD étend sa technologie de mise à l’échelle FSR 4.1 à de nouvelles générations de cartes graphiques (GPU), aux PC portables, aux consoles portables et aux Xbox Series X et S. Disponible maintenant sur certaines cartes graphiques Radeon et certains processeurs Ryzen, cette mise à jour doit améliorer la qualité d’image sans imposer aux joueurs de changer de matériel. Sur Xbox Series X et S, son arrivée est annoncée, mais aucune date de disponibilité précise n’a encore été communiquée.

Les Radeon RX 6000 reçoivent FSR 4.1 plus tôt que prévu

Jusqu’ici, les dernières évolutions de FSR étaient principalement associées aux Radeon RX 9000, avant une extension aux RX 7000. AMD avait annoncé une arrivée sur les RX 6000, basées sur l’architecture RDNA 2 pour début 2027. Le constructeur a finalement avancé ce calendrier : les cartes compatibles peuvent bénéficier du FSR 4.1 avec le pilote AMD Software Adrenalin Edition 26.10.1, disponible dès maintenant au téléchargement.

FSR, pour FidelityFX Super Resolution, reconstruit une image haute définition à partir d’un rendu de résolution inférieure. Cette technique permet de réduire la charge graphique tout en conservant une image détaillée. Avec FSR 4.1, AMD s’appuie sur un modèle d’intelligence artificielle optimisé pour les anciennes architectures graphiques. Le but est d’améliorer la netteté et la stabilité de l’image en mouvement, deux points importants dans les jeux rapides.

Les PC portables et consoles portables sont aussi concernés

L’extension ne se limite pas aux cartes graphiques dédiées. AMD ajoute la prise en charge de plusieurs processeurs Ryzen dotés d’une puce graphique intégrée, notamment les Ryzen AI Max 300 et 400 ainsi que les Ryzen AI 9 300 et 400. Les consoles portables équipées de certaines puces Ryzen Z2 sont également concernées, dont les ROG Xbox Ally et Ally X.

Pour les appareils moins puissants, AMD a développé un modèle d’IA allégé, dont la taille est inférieure à la moitié de celle du modèle complet. Cette version vise notamment les consoles portables et les ordinateurs équipés de puces graphiques intégrées, où les ressources disponibles sont plus limitées. Les mises à jour nécessaires sur ces appareils dépendent toutefois des fabricants : le pilote sur PC ne suffit pas toujours à activer la fonction.

La Xbox Series S pourrait particulièrement en profiter

Microsoft a également confirmé que FSR 4.1 arrivera sur les Xbox Series X et S. Les équipes d’AMD et de Xbox travaillent ensemble pour adapter la technologie aux consoles actuelles. Cette évolution pourrait être particulièrement intéressante sur la Xbox Series S, moins puissante que la Xbox Series X, en offrant aux développeurs davantage de marge pour améliorer la qualité visuelle ou maintenir une fréquence d’images stable. Les deux entreprises n’ont cependant annoncé ni calendrier précis ni liste de jeux compatibles.

L’annonce concerne aussi la prochaine génération de consoles Microsoft. La future Xbox Helix doit exploiter une technologie distincte, appelée FSR Diamond. AMD la présente comme une évolution destinée à pousser plus loin la mise à l’échelle par IA, la génération d’images et la reconstruction des effets de ray tracing. FSR 4.1 et FSR Diamond correspondent donc à deux étapes différentes de la stratégie graphique d’AMD.