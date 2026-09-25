Gremlins 3 : Gizmo de retour dans un premier teaser, mais le film est repoussé à 2028

Il aura suffi de quelques secondes pour réveiller l’une des créatures les plus célèbres du cinéma fantastique. Warner Bros. vient en effet de dévoiler le premier teaser de Gremlins 3, près de quatre décennies après Gremlins 2 : La Nouvelle Génération. Un aperçu minuscule, mais suffisamment explicite pour confirmer le retour de Gizmo sur grand écran.

Gizmo ressort enfin de sa cachette

Le teaser montre le célèbre Mogwai dissimulé dans un sac à dos. Après quelques mouvements inquiétants, Gizmo passe la tête par l’ouverture avant de lâcher un petit « Oh-oh ». Des rires plus inquiétants se font alors entendre, suggérant que ses cousins beaucoup moins fréquentables ne sont évidemment pas très loin.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Warner mise donc essentiellement sur la nostalgie, sans révéler le moindre élément de scénario ni présenter le casting. Le studio avait officialisé Gremlins 3 fin 2025, après des années de rumeurs et de projets avortés.

Chris Columbus aux commandes, Spielberg toujours présent

Le film sera réalisé et produit par Chris Columbus, scénariste du Gremlins original de 1984 et réalisateur notamment de Maman, j’ai raté l’avion ! et des deux premiers Harry Potter. Steven Spielberg revient comme producteur exécutif. Hannah Marks travaille sur le scénario à partir d’une première version écrite par Columbus, Zach Lipovsky et Adam Stein.

Le projet avait déjà refait surface en 2025 lorsque Zach Galligan évoquait un scénario terminé, attendant alors notamment l’approbation de Spielberg.

Une attente prolongée jusqu’en 2028

Le teaser apporte toutefois une information un peu moins bonne : initialement programmé pour le mois de novembre 2027, Gremlins 3 sortira finalement le 6 octobre 2028 au cinéma. Aucun synopsis officiel ni retour d’acteur historique n’a encore été annoncé. Mais le choix d’un Gizmo très proche de son apparence originelle laisse déjà entrevoir une volonté de se placer directement dans les pas des deux premiers films cultes.