Gremlins 3 est en préparation pour 2027, et sera réalisé par Chris Columbus

Cette fois ce n’est plus une rumeur ou une fuite plus ou moins louche : Warner Bros. a officiellement annoncé Gremlins 3, soit la suite du phénomène des années 80. Le film a même une date de sortie précise en salles, soit le 19 novembre 2027 ! Et pour couronner le tout, c’est Chris Columbus, scénariste des deux premiers films, qui a été chargé de cette suite, tandis que Steven Spielberg retrouvera son rôle de producteur exécutif. On se pincerait presque pour y croire…

Un retour aux fondamentaux de la franchise

Gremlins 3 fera donc renaître les créatures iconiques de la première trilogie. Chris Columbus, à l’origine du script du film de 1984, reprend les rênes du projet avec sa société 26th Street Pictures. De récentes rumeurs (à prendre avec les pincettes d’usage) suggèrent également l’implication du duo de réalisateurs Zach Lipovsky et Adam Stein (Final Destination: Bloodlines) en tant que coscénaristes.

Plus de 40 ans après la sortie du premier film, Gremlins 3 va donc devoir ouvrir la franchise à une nouvelle génération tout en s’adressant aux fans de longue date. Pour Warner, qui estime que « peu de franchises sont aussi aimées et emblématiques que Gremlins », c’est évidemment un énorme pari. Ce retour en grâce de l’un des plus gros succès des années 80 s’inscrit dans un contexte où les studios (en mal d’imagination) studios cherchent à valoriser leurs grands classiques. On pense évidemment à Disney, qui a multiplié ces 20 dernières années les adaptations live-action de ses anciens succès.

Visiblement très enthousiaste, Chris Columbus affirme déjà sa volonté de proposer une expérience fidèle à l’esprit d’origine, mêlant humour et l’horreur légère, le tout sur fond de chaos. La distribution reste encore à préciser, mais l’objectif est clair : raviver l’univers des Mogwaïs sans trop de concessions à une forme de modernité cinématographique qui a souvent eu raison de la qualité des métrages (et de leur succès au box-office).