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KultureGeek Matériel Insolite : Roland lance un clavier GO:KEYS 3 Minion avec les voix de Bob, Kevin et Stuart !
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Insolite : Roland lance un clavier GO:KEYS 3 Minion avec les voix de Bob, Kevin et Stuart !

2 min.
23 Sep. 2026 • 19:40
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Roland ajoute une bonne dose d’humour et de jaune à sa gamme de claviers. Le fabricant japonais commercialise le GO:KEYS 3 Minion, une édition spéciale de son instrument destiné notamment aux musiciens débutants. Réalisé en collaboration avec Universal Products & Experiences, ce modèle reprend l’univers des célèbres personnages d’Illumination jusque dans sa banque sonore.

32 sons de Minions directement jouables

Impossible de confondre cette édition avec le GO:KEYS 3 traditionnel : coque jaune, bordures bleues et illustrations inédites signées Illumination habillent l’instrument. Les amateurs de la franchise, qui retrouveront prochainement les personnages dans Minions & Monsters, pourront surtout jouer avec 32 variations vocales de Bob, Kevin et Stuart. Les voix peuvent être transposées sur les différentes touches, de quoi transformer une mélodie classique en performance nettement moins académique.

Derrière cette fantaisie, Roland conserve toutefois les caractéristiques « sérieuses » du GO:KEYS 3. Le clavier dispose de 61 touches sensibles à la vélocité et embarque le moteur sonore ZEN-Core, avec plus de 1 000 sons couvrant pianos, synthétiseurs, guitares, batteries ou instruments orchestraux. Un véritable instrument en somme.

Bluetooth, haut-parleurs et fonctionnement sur piles

Le GO:KEYS 3 Minion intègre également des haut-parleurs stéréo, un accompagnement automatique, un métronome et une fonction d’enregistrement. Sa connectivité Bluetooth permet d’utiliser un smartphone ou une tablette pour diffuser de la musique, tandis que Roland Cloud Connect donne accès à des contenus supplémentaires. L’instrument peut également fonctionner avec huit piles AA.

Roland facture cette édition 449,99 dollars aux États-Unis, soit sensiblement plus que le modèle standard. Un surcoût qui réserve probablement ce curieux croisement entre synthétiseur et produit dérivé aux débutants particulièrement amateurs des Minions… ou aux collectionneurs qui rêvaient secrètement de jouer Strauss en langage « banana ».

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