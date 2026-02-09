TENDANCES
KultureGeek Culture Geek Des Minions et des Monstres : le prochain film des Minions se dévoile avec un trailer plein de créatures… et de chaos
Culture Geek

Des Minions et des Monstres : le prochain film des Minions se dévoile avec un trailer plein de créatures… et de chaos

2 min.
9 Fév. 2026 • 15:15
0

Illumination prépare un été placé sous le signe de la comédie animée avec Des Minions et des Monstres, le troisième film solo consacré aux célèbres acolytes jaunes de Moi, moche et méchant. Programmé pour le mois de juillet en salles, ce nouvel opus entend renouveler la formule en mêlant l’humour absurde (et un peu potache) et l’univers de la fantasy.

Les Minions se lancent dans le cinéma… de monstres

Aux commandes de ce nouveau long métrage animé on retrouve Pierre Coffin, réalisateur « historique » de la franchise et aussi voix emblématique des Minions. Cette fois, les personnages rêvent de devenir acteurs hollywoodiens avant de nourrir une ambition plus folle encore : passer derrière la caméra pour tourner leur propre film de monstres. Leur solution ? Mettre la main sur un grimoire magique capable d’invoquer une créature surnaturelle.

Le sort ne se déroule évidemment pas comme prévu. La petite créature invoquée, plus mignonne qu’effrayante, attire rapidement des monstres bien plus imposants — et nettement plus destructeurs. Fidèles à leur réputation, les Minions vont alors devoir réparer leurs bêtises et empêcher la situation de dégénérer à l’échelle mondiale.

Minions & Monsters sortira au cinéma le 1er juillet, avec l’ambition de séduire aussi bien les fans de la première heure que les nouvelles générations. Entre clins d’œil au cinéma fantastique et humour « slapstick », le film promet de relancer la machine Illumination avec l’ambition évidente de réaliser un carton au box-office. Après le succès mondial des précédents volets, cette nouvelle aventure pourrait en effet confirmer la place des Minions parmi les franchises animées les plus rentables de la décennie.

