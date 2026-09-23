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George Lucas voulait réaliser une nouvelle trilogie Star Wars avant de vendre Lucasfilm à Disney

3 min.
23 Sep. 2026 • 12:40
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George Lucas avait bel et bien l’intention de poursuivre Star Wars après La Revanche des Sith. Alors que la perspective d’une troisième trilogie était connue depuis longtemps, le cinéaste producteur (surtout producteur) vient de confirmer qu’il envisageait réellement de réaliser trois nouveaux films avant de changer radicalement de priorité.

Trois nouveaux Star Wars étaient réellement prévus

Interrogé par CBS Sunday Morning à l’occasion de l’ouverture du Lucas Museum of Narrative Art à Los Angeles, George Lucas explique avoir choisi de quitter le cinéma pour consacrer son temps à ce gigantesque projet culturel.

Georges Lucas 1

« J’ai décidé de prendre ma retraite du cinéma, ce qui représentait une décision importante puisque j’avais encore trois Star Wars à réaliser », confie le cinéaste de 82 ans. « Mais j’ai compris que le temps commençait à me manquer et je voulais vraiment créer ce musée. »

Lorsque Disney a racheté Lucasfilm en 2012 pour plus de 4 milliards de dollars, George Lucas avait transmis au groupe des documents et des pistes narratives destinés à ces trois films. Disney choisira finalement de développer sa propre trilogie autour de Rey et de Kylo Ren.

Disney avait écarté les idées du créateur de la saga

Cette décision avait laissé quelques traces. George Lucas s’était notamment montré déçu par Le Réveil de la Force, jugeant le film trop proche des épisodes précédents et insuffisamment novateur sur le plan visuel et technologique.

Lucas confirme aujourd’hui que ses projets n’étaient donc pas de simples notes préparatoires. Sans son musée, une autre trilogie Star Wars aurait très probablement occupé une partie importante de sa dernière période de réalisateur.

La saga poursuivra néanmoins sa route au cinéma. En 2027, le film original de 1977 ressortira pour ses 50 ans, avant l’arrivée de Star Wars: Starfighter avec Ryan Gosling. Une galaxie toujours bien active donc, mais dont la trajectoire aurait pu être très différente si George Lucas était resté derrière la caméra.

SOURCEGizmodo

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