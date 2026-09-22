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KultureGeek Internet ChatGPT : la Colombie-Britannique (Canada) poursuit OpenAI après la fusillade de Tumbler Ridge
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ChatGPT : la Colombie-Britannique (Canada) poursuit OpenAI après la fusillade de Tumbler Ridge

2 min.
22 Sep. 2026 • 12:58
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OpenAI fait face à une nouvelle procédure judiciaire au Canada. Le gouvernement de Colombie-Britannique a déposé une plainte en Californie contre l’entreprise et son dirigeant Sam Altman, leur reprochant de ne pas avoir alerté les autorités avant la fusillade du 10 février 2026 à Tumbler Ridge, qui a coûté la vie à huit victimes.

Des conversations inquiétantes repérées avant le drame

Selon la plainte, les équipes de sécurité d’OpenAI avaient identifié dès 2025 des échanges préoccupants entre la future auteure de la fusillade et ChatGPT. Des examinateurs humains auraient alors recommandé de prévenir la Gendarmerie royale du Canada.

Sam Altman

L’entreprise avait finalement désactivé le compte concerné sans contacter la police. La jeune femme aurait ensuite créé un second compte pour continuer à utiliser le chatbot.

Les autorités provinciales estiment qu’un signalement aurait pu permettre une intervention préventive. Ces dernières accusent également OpenAI de négligence et d’avoir commercialisé un produit insuffisamment sécurisé. Ces accusations restent à examiner par la justice.

OpenAI pourrait devoir financer la reconstruction du lycée

Le gouvernement réclame des dommages et intérêts couvrant notamment les dépenses engagées après la tragédie, ainsi que le financement d’un nouvel établissement scolaire. La procureure générale Niki Sharma affirme en outre qu’aucune entreprise ne devrait échapper à ses responsabilités simplement parce que sa technologie est nouvelle.

Face aux critiques, Sam Altman avait présenté ses excuses pour l’absence de signalement et annoncé un renforcement des procédures de sécurité. La province considère toutefois que les mesures prises demeurent largement insuffisantes.

Cette action en justice s’ajoute aux plaintes déposées par des familles et des survivants. Elle intervient alors qu’OpenAI cherche également à améliorer la transparence de ses dispositifs de sécurité.

Au-delà d’une éventuelle indemnisation, cette procédure pose une fois de plus la question du contrôle et du suivi des conversations entre les utilisateurs et l’IA, le tout en préservant la confidentialité des utilisateurs.

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