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La Chine freine les introductions en Bourse des fabricants de robots humanoïdes

4 min.
21 Sep. 2026 • 16:01
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La Chine ralentit les projets d’introduction en Bourse de plusieurs fabricants de robots humanoïdes, alors que les autorités s’interrogent sur leurs valorisations et sur la réalité de leur demande commerciale. Il ne s’agit pas d’une interdiction officielle, mais d’un durcissement informel qui oblige les candidats à démontrer que leurs revenus ne reposent pas principalement sur des programmes soutenus par les gouvernements locaux.

Selon plusieurs sources citées par Reuters, la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières a relevé le niveau d’exigence transmis aux banques et aux fonds chargés de préparer ces opérations. Une source décrit un gel de fait, tandis qu’une autre parle d’un ralentissement limité au secteur. Le régulateur n’a pas commenté publiquement ces indications.

Robot barres suspendues

Le parcours de Unitree a refroidi les autorités

Le déclencheur immédiat serait la volatilité de Unitree Robotics. Lors de ses débuts à Shanghai, l’action du constructeur de robots quadrupèdes et humanoïdes avait plus que quintuplé. Nous avions alors détaillé le bond de 460 % enregistré pendant son introduction en Bourse. Depuis son sommet, le titre a perdu 55 %, ce qui a renforcé les doutes sur l’écart entre l’enthousiasme des investisseurs et l’activité réellement reproductible.

Au moins six autres entreprises chinoises du secteur prépareraient une cotation. Reuters cite notamment Deep Robotics, X Square Robot et AGIBOT. Ces sociétés n’ont pas indiqué si leur calendrier avait été modifié. Les autorités peuvent retarder une opération sans publier de décision générale, en demandant davantage de documents ou en laissant le dossier en attente.

Le problème ne porte pas uniquement sur la maturité technique. Des robots savent déjà marcher, porter des charges ou travailler près d’opérateurs humains. Le nouveau Digit 5 d’Agility Robotics illustre les progrès accomplis en matière de perception et de sécurité. Les investisseurs cherchent désormais à savoir combien de machines sont effectivement déployées, si les clients renouvellent leurs commandes et si les usages permettent de dégager une marge.

Des revenus publics difficiles à comparer à un vrai marché

La surveillance se concentre sur les centres de collecte de données où les robots sont entraînés, ainsi que sur certaines coentreprises avec des collectivités. Dans plusieurs projets, les autorités locales auraient financé 80 à 90 % de l’investissement initial. Ces commandes peuvent soutenir le chiffre d’affaires d’une jeune société et l’aider à franchir les seuils requis pour une cotation, sans prouver qu’une usine ou un logisticien indépendant paierait le même prix.

Une personne proche des investisseurs du secteur estime que la valorisation de certaines entreprises pourrait baisser de 60 à 70 % si les revenus liés aux centres de données étaient retirés. Shao Tianlan, directeur général de Mech-Mind Robotics, a de son côté affirmé que des acteurs très valorisés utilisaient des transactions avec des parties liées et d’autres montages peu durables. Il n’a pas apporté de commentaire supplémentaire, tandis que l’action Mech-Mind a reculé d’environ 20 % depuis son plus haut du jour de cotation, le 1er septembre.

Pékin ne renonce pas aux robots humanoïdes

Ce coup de frein ne signifie pas que la Chine abandonne « l’intelligence incarnée », c’est-à-dire des systèmes capables de percevoir leur environnement et d’agir physiquement. Le domaine reste une priorité nationale et les applications dépassent l’usine : nous avons récemment évoqué la préparation de robots humanoïdes chinois à des missions militaires. Le changement concerne surtout la manière dont le capital évalue les démonstrations, les prototypes et les premiers contrats.

Unitree n’a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters. Deep Robotics, X Square Robot et AGIBOT n’ont pas davantage confirmé un report de leur cotation. Les prochains dossiers devront donc être jugés individuellement, sans calendrier public permettant encore de savoir quand le ralentissement informel prendra fin.

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