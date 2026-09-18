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Amazon France arrête la livraison gratuite des livres dans les lockers

4 min.
18 Sep. 2026 • 9:22
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Amazon annonce renoncer à la livraison gratuite et à la remise de 5 % pour les livres neufs retirés dans ses casiers automatiques (lockers) en France. Le géant du commerce en ligne veut ainsi apaiser le conflit qui l’oppose depuis près de deux ans aux libraires et aux enseignes comme la Fnac et Cultura autour de l’application de la loi Darcos.

Livres

Les lockers exclus des avantages sur les livres

Amazon conserve ses avantages commerciaux pour les commandes retirées dans les comptoirs et accueils de magasins qui vendent des livres. « Nous avons décidé, pour les livres neufs, de concentrer la remise de 5 % et la livraison gratuite sur les points de retrait en comptoir et accueils de magasin – et d’exclure les casiers automatiques. Notre priorité reste la même : soutenir la lecture et l’accès aux livres partout en France – et nous espérons que cette initiative permettra de recentrer le débat sur l’essentiel », explique un porte-parole d’Amazon France au Figaro.

Cette décision intervient après plusieurs mois de tensions autour de la manière dont Amazon applique la réglementation française. La loi Darcos impose depuis 2023 des frais de livraison de 3 euros pour les commandes de livres neufs inférieures à 35 euros lorsque le client ne retire pas ses achats dans un commerce vendant des livres. Le dispositif vise notamment à limiter l’avantage dont bénéficiaient les grandes plateformes grâce à des frais de livraison quasi-gratuits (1 centime dans le cas d’Amazon).

Amazon avait pourtant maintenu la gratuité dans ses lockers, y compris lorsque ceux-ci se trouvaient sur le parking d’un magasin disposant d’un rayon livres. Le médiateur du livre avait estimé en février 2025 que les retraits gratuits dans des casiers ne semblaient pas autorisés par la loi, contrairement à un retrait effectué directement auprès de l’accueil ou des caisses d’un commerce vendant effectivement des livres.

Amazon estime toutefois que cette modification aura un impact limité sur son réseau. « En pratique, la zone de couverture restera comparable et les clients continueront à profiter de ces avantages dans un large réseau de points de retrait, majoritairement situés dans des communes rurales et des petites villes », précise le porte-parole.

Une bataille juridique qui se poursuit

La décision intervient quelques mois après un revers judiciaire pour Amazon. Le 13 mai, le Conseil d’État a rejeté le recours d’Amazon contre l’arrêté fixant les frais minimums de livraison et a jugé le dispositif conforme au droit européen. La juridiction a notamment considéré que cette réglementation pouvait contribuer à préserver un réseau dense de librairies et la diversité des acteurs de la vente de livres.

La nouvelle décision d’Amazon intervient alors que les représentants des libraires, le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels et la Fnac préparaient une action devant le Tribunal des affaires économiques de Paris. Amazon affirme toujours que ses modalités commerciales respectaient la réglementation, mais retire désormais les lockers du dispositif de livraison gratuite et de remise de 5 % pour les livres en France.

Le changement concerne une partie minoritaire des quelque 3 000 points de retrait d’Amazon en France. Le groupe souhaite désormais mettre fin à ce contentieux commercial et recentrer les discussions de la filière sur d’autres sujets, notamment le recul de la lecture.

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