TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Livres : Amazon dénonce les frais de port obligatoires, avec 100 millions d’euros payés par les Français
Internet

Livres : Amazon dénonce les frais de port obligatoires, avec 100 millions d’euros payés par les Français

8 Déc. 2025 • 18:08
0

Deux ans après l’instauration de frais de port obligatoires de 3 euros sur les achats de livres en ligne pour toute commande inférieure à 35 euros, le bilan est mauvais selon Amazon. Frédéric Duval, patron d’Amazon France, révèle que les consommateurs ont déjà déboursé plus de 100 millions d’euros rien que pour les frais de ports obligatoires, tandis que les ventes de livres continuent de s’effondrer, y compris en librairie.

Livres

Un marché du livre en chute libre malgré la protection réglementaire

Selon l’institut GFK, le segment français des ventes de livres a reculé de 3 % en volume pour la deuxième année consécutive en 2024, affichant la pire performance de l’Union européenne. Le nombre d’acheteurs de livres neufs a chuté de 10 % en un an et plus de la moitié des lecteurs interrogés par l’Ifop déclarent avoir réduit leurs achats à cause de ces frais imposés.

Cette mesure de frais ports obligatoires à 3 euros, entrée en vigueur en octobre 2023 sous l’impulsion de la sénatrice Laure Darcos, visait initialement à rééquilibrer la concurrence entre les commerçants en ligne (comme Amazon) et les librairies physiques. Amazon dénonce aujourd’hui une taxe sur la lecture qui pénalise en priorité les ménages modestes et les 22 millions de Français vivant en zone rurale ou dans les 90 % de communes dépourvues de librairie.

Les grandes surfaces, véritables bénéficiaires

Si l’objectif était de soutenir les libraires indépendants, la réalité du terrain raconte une autre histoire. Lorsque les consommateurs se déplacent pour éviter les frais de port, seuls 26 % d’entre eux privilégient les librairies de proximité, selon les dires d’Amazon. Les 70 % restants, toujours selon Amazon, se tournent vers les hypermarchés et les grandes chaînes culturelles.

Pire encore, après deux années de créations records d’établissements, 2024 marque un net ralentissement de cette dynamique positive. Les ventes en librairie n’ont pas rebondi, contredisant l’argument d’une mesure protectrice du commerce de proximité.

Le climat reste électrique entre Amazon et les pouvoirs publics. Début 2025, un nouveau conflit a éclaté autour de l’interprétation de la loi. Amazon estimait pouvoir livrer gratuitement via ses casiers (lockers) installés dans des magasins vendant des livres. Le Médiateur du livre a tranché en mai, jugeant qu’Amazon contournait la législation.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Lecture Livre Main Internet

Livraison gratuite des livres : Amazon remporte une victoire en France

Amazon Carton Logo Internet

Amazon France est accusé de contourner la loi avec la livraison des livres

Amazon Kindle Colorsoft Internet

Kindle : Amazon propose de l’IA pour traduire les livres

Livre Internet

Amazon propose une remise de 5 % sur le prix des livres pour tacler les libraires

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 décembre (livraison avant Noël)

8 Déc. 2025 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Ballie robot

Ballie : Samsung reporte une nouvelle fois le lancement de son petit robot domestique

8 Déc. 2025 • 17:29
0 Matériel

Présenté pour la première fois au CES 2020, Ballie, le petit robot domestique sphérique de Samsung, devait incarner le futur...

Warner Bros Discovery Logo

Rachat de Warner Bros : Paramount fait une offre de 108,4 milliards de dollars pour contrer Netflix

8 Déc. 2025 • 16:27
1 Hors-Sujet

La bataille pour le contrôle de Warner Bros Discovery vient de prendre un tournant. Alors que le groupe avait accepté la semaine...

Netflix Warner Bros Logos

Rachat de Warner par Netflix : Donald Trump n’est pas enthousiaste

8 Déc. 2025 • 15:15
0 Hors-Sujet

Ted Sarandos, le co-directeur de Netflix, paraissait pourtant confiant après sa visite à la Maison Blanche il y a quelques jours à...

SFR Logo

La réduction de dette d’Altice France (SFR) est validée par la Cour d’appel

8 Déc. 2025 • 14:10
0 Mobiles / Tablettes

La Cour d’appel de Paris a tranché en faveur de la direction d’Altice France, la maison-mère de SFR, confirmant la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 16 a été le smartphone le plus vendu au 3e trimestre de 2025

L’iPhone 16 a été le smartphone le plus vendu au 3e trimestre de 2025

8 Dec. 2025 • 18:55

image de l'article Nouvelle publicité d’Apple pour Apple Pay et l’usage lors d’une attaque de monstres

Nouvelle publicité d’Apple pour Apple Pay et l’usage lors d’une attaque de monstres

8 Dec. 2025 • 18:20

image de l'article Rivian prend enfin en charge Car Keys pour ses SUV et ses pick-up électriques

Rivian prend enfin en charge Car Keys pour ses SUV et ses pick-up électriques

8 Dec. 2025 • 17:47

image de l'article Johny Srouji, responsable des puces Apple Silicon, annonce ne pas démissionner

Johny Srouji, responsable des puces Apple Silicon, annonce ne pas démissionner

8 Dec. 2025 • 17:25

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site