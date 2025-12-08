Livres : Amazon dénonce les frais de port obligatoires, avec 100 millions d’euros payés par les Français

Deux ans après l’instauration de frais de port obligatoires de 3 euros sur les achats de livres en ligne pour toute commande inférieure à 35 euros, le bilan est mauvais selon Amazon. Frédéric Duval, patron d’Amazon France, révèle que les consommateurs ont déjà déboursé plus de 100 millions d’euros rien que pour les frais de ports obligatoires, tandis que les ventes de livres continuent de s’effondrer, y compris en librairie.

Un marché du livre en chute libre malgré la protection réglementaire

Selon l’institut GFK, le segment français des ventes de livres a reculé de 3 % en volume pour la deuxième année consécutive en 2024, affichant la pire performance de l’Union européenne. Le nombre d’acheteurs de livres neufs a chuté de 10 % en un an et plus de la moitié des lecteurs interrogés par l’Ifop déclarent avoir réduit leurs achats à cause de ces frais imposés.

Cette mesure de frais ports obligatoires à 3 euros, entrée en vigueur en octobre 2023 sous l’impulsion de la sénatrice Laure Darcos, visait initialement à rééquilibrer la concurrence entre les commerçants en ligne (comme Amazon) et les librairies physiques. Amazon dénonce aujourd’hui une taxe sur la lecture qui pénalise en priorité les ménages modestes et les 22 millions de Français vivant en zone rurale ou dans les 90 % de communes dépourvues de librairie.

Les grandes surfaces, véritables bénéficiaires

Si l’objectif était de soutenir les libraires indépendants, la réalité du terrain raconte une autre histoire. Lorsque les consommateurs se déplacent pour éviter les frais de port, seuls 26 % d’entre eux privilégient les librairies de proximité, selon les dires d’Amazon. Les 70 % restants, toujours selon Amazon, se tournent vers les hypermarchés et les grandes chaînes culturelles.

Pire encore, après deux années de créations records d’établissements, 2024 marque un net ralentissement de cette dynamique positive. Les ventes en librairie n’ont pas rebondi, contredisant l’argument d’une mesure protectrice du commerce de proximité.

Le climat reste électrique entre Amazon et les pouvoirs publics. Début 2025, un nouveau conflit a éclaté autour de l’interprétation de la loi. Amazon estimait pouvoir livrer gratuitement via ses casiers (lockers) installés dans des magasins vendant des livres. Le Médiateur du livre a tranché en mai, jugeant qu’Amazon contournait la législation.