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Denuvo poursuit voices38 qui pirate les jeux en contournant les DRM

3 min.
17 Sep. 2026 • 18:34
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Denuvo poursuit en justice le hacker voices38 qui a contourné son système anti-piratage (DRM) sur de nombreux jeux vidéo, ce qui a permis de les pirater et de les proposer gratuitement sur Internet. Malgré la procédure engagée aux États-Unis, voices38 est confiant et affirme que ses activités vont continuer normalement.

Resident Evil 9 - Requiem

Denuvo cherche à identifier voices38

Denuvo a déposé une plainte devant le tribunal fédéral du district nord de la Californie en invoquant les dispositions du DMCA qui interdisent le contournement des protections numériques. L’entreprise accuse voices38 d’avoir neutralisé son système Anti-Tamper sur des jeux comme Hogwarts Legacy, Black Myth: Wukong, Resident Evil Requiem et Doom: The Dark Ages.

La plainte ne vise pour l’instant aucune personne identifiée. Denuvo désigne voices38 comme un individu ou une entité inconnue et indique avoir retrouvé plusieurs comptes qui pourraient être liés à cette identité, dont un compte Reddit, un identifiant Discord et sept profils sur Steam.

L’entreprise pourrait demander au tribunal d’autoriser des assignations visant Valve, Reddit et Discord afin d’obtenir les informations associées à ces comptes. Denuvo souligne notamment que l’achat préalable des jeux sur Steam pourrait fournir des données permettant de remonter jusqu’à la personne derrière le pseudo.

La plainte réclame également des dommages et intérêts ainsi qu’une injonction qui empêcherait voices38 de contourner les DRM de Denuvo, y compris sur de futurs jeux. Denuvo s’appuie sur le DMCA plutôt que sur une accusation de violation directe des droits d’auteur, puisque l’entreprise ne détient pas les droits sur les jeux concernés.

Le hacker assure que les cracks de jeux vont continuer

La procédure intervient après une accélération de l’activité du pirate. En quelques heures, voices38 a notamment publié cinq cracks de jeux protégés par les DRM de Denuvo, puis il a continué avec Persona 3 Reload et Star Wars Outlaws après le dépôt de la plainte.

Resident Evil Requiem figure également parmi les jeux concernés. Le titre de Capcom a résisté environ un mois et demi avant que voices38 ne publie son crack.

Denuvo présente cette affaire comme une première aux États-Unis : l’entreprise affirme qu’il s’agit de la première fois qu’elle poursuit directement un pirate ayant contourné son système. Les éditeurs des jeux cités dans la plainte ne participent toutefois pas eux-mêmes à la procédure.

Quelques heures après la révélation de la plainte, voices38 a répondu sur Reddit avec un message particulièrement bref : « Tout va bien. Tout continuera comme d’habitude ». La procédure se trouve encore à ses débuts et Denuvo doit maintenant tenter d’identifier la personne ou le groupe qui se cache derrière ce pseudo.

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