Nintendo dément avoir été piraté avec un vol de données

Nintendo a réagi à un prétendu piratage en affirmant qu’aucune donnée sensible n’avait été compromise. Cependant, l’entreprise reste muette sur une autre fuite qui révèle la stratégie de la franchise Pokémon pour les années à venir.
La semaine dernière, un groupe de hackers se faisant appeler Crimson Collective a revendiqué le piratage des serveurs de Nintendo, publiant une image censée prouver l’accès à des fichiers de développement.
🚨Cyber Alert ‼️
🇯🇵 Japan – Nintendo
Crimson Collective hacking group, known for the breach on Red Hat, now claims to have breached Nintendo.
Discover more at https://t.co/kJbN062Yq3 pic.twitter.com/ip8qkhrWuS
— Hackmanac (@H4ckmanac) October 11, 2025
Dans une courte déclaration au journal japonais The Sankei Shimbun, Nintendo a minimisé l’incident, suggérant que la faille était limitée aux serveurs hébergeant ses sites Web. « Nous n’avons confirmé aucune fuite d’informations personnelles et il n’y a eu aucune fuite d’informations de développement ou commerciales », a précisé l’entreprise.
La déclaration de Nintendo est cependant remarquable par ce qu’elle omet. Elle ne fait aucune mention de la fuite massive de données qui secoue actuellement la franchise Pokémon. Provenant d’un piratage confirmé des serveurs du studio Game Freak l’année dernière, cette fuite, surnommée « Teraleak », a connu un nouvel épisode cette semaine.
Une quantité importante de détails de développement a été publiée en ligne, incluant ce qui semble être la feuille de route complète des sorties de jeux Pokémon jusqu’en 2030. Cette nouvelle vague d’informations a été délibérément synchronisée avec le lancement du jeu Légendes Pokémon : Z-A, maximisant son impact.
Malgré les tentatives passées pour retrouver les responsables de la fuite initiale, Nintendo n’a manifestement pas réussi à endiguer le flux d’informations confidentielles, laissant les fans et les observateurs découvrir des années de projets en avance.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
OpenAI a annoncé la suspension de la génération de vidéos représentant Martin Luther King Jr. sur sa plateforme Sora,...
Samsung ferait un virage à 180 degrés dans sa stratégie de smartphones ultra-fins. Face aux mauvaises ventes du Galaxy S25 Edge,...
Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative, Spotify prend les devants en annonçant...
Alors que les relations entre Washington et Pékin se durcissent, les mastodontes américains de la tech — Microsoft, Amazon et Google...
Electronic Arts et Battlefield Studios célèbrent le lancement de Battlefield 6, qui pulvérise les records de la franchise avec plus...
17 Oct. 2025 • 9:45
17 Oct. 2025 • 8:33
16 Oct. 2025 • 21:38