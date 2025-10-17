Nintendo dément avoir été piraté avec un vol de données

Nintendo a réagi à un prétendu piratage en affirmant qu’aucune donnée sensible n’avait été compromise. Cependant, l’entreprise reste muette sur une autre fuite qui révèle la stratégie de la franchise Pokémon pour les années à venir.

Une brèche minimale selon Nintendo

La semaine dernière, un groupe de hackers se faisant appeler Crimson Collective a revendiqué le piratage des serveurs de Nintendo, publiant une image censée prouver l’accès à des fichiers de développement.

🚨Cyber Alert ‼️ 🇯🇵 Japan – Nintendo Crimson Collective hacking group, known for the breach on Red Hat, now claims to have breached Nintendo. Discover more at https://t.co/kJbN062Yq3 pic.twitter.com/ip8qkhrWuS — Hackmanac (@H4ckmanac) October 11, 2025



Dans une courte déclaration au journal japonais The Sankei Shimbun, Nintendo a minimisé l’incident, suggérant que la faille était limitée aux serveurs hébergeant ses sites Web. « Nous n’avons confirmé aucune fuite d’informations personnelles et il n’y a eu aucune fuite d’informations de développement ou commerciales », a précisé l’entreprise.

Silence radio sur la fuite massive de la feuille de route Pokémon

La déclaration de Nintendo est cependant remarquable par ce qu’elle omet. Elle ne fait aucune mention de la fuite massive de données qui secoue actuellement la franchise Pokémon. Provenant d’un piratage confirmé des serveurs du studio Game Freak l’année dernière, cette fuite, surnommée « Teraleak », a connu un nouvel épisode cette semaine.

Une quantité importante de détails de développement a été publiée en ligne, incluant ce qui semble être la feuille de route complète des sorties de jeux Pokémon jusqu’en 2030. Cette nouvelle vague d’informations a été délibérément synchronisée avec le lancement du jeu Légendes Pokémon : Z-A, maximisant son impact.

Malgré les tentatives passées pour retrouver les responsables de la fuite initiale, Nintendo n’a manifestement pas réussi à endiguer le flux d’informations confidentielles, laissant les fans et les observateurs découvrir des années de projets en avance.