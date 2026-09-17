TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Hunger Games : la nouvelle bande-annonce dévoile l’arène d’Haymitch
Culture Geek

Hunger Games : la nouvelle bande-annonce dévoile l’arène d’Haymitch

4 min.
17 Sep. 2026 • 16:12
0

Une nouvelle bande-annonce de Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson replace Haymitch Abernathy au centre d’une édition particulièrement meurtrière des Jeux. Lionsgate y montre davantage le Capitole, le défilé des tributs et l’arène du deuxième Expiation, avant la sortie française attendue en novembre 2026. Le film adapte le roman publié par Suzanne Collins en 2025 et se déroule vingt-quatre ans avant l’histoire de Katniss Everdeen. Le jeune Haymitch, interprété par Joseph Zada, est tiré au sort pour représenter le district 12 lors des 50e Hunger Games. Cette édition double le nombre habituel de participants : 48 adolescents sont envoyés dans l’arène, contre 24 lors d’une année ordinaire.

Hunger Games

Haymitch face à une Expiation conçue pour le briser

La vidéo insiste moins sur la simple nostalgie que sur la mécanique politique des Jeux. Haymitch apparaît d’abord au milieu des autres tributs, puis dans une parade beaucoup plus spectaculaire que ce que le jeune homme connaît dans son district. Les images suivantes montrent les alliances précaires, les pièges de l’arène et la surveillance permanente du Capitole. La confrontation avec le pouvoir de Panem est donc installée avant même le début des combats.

Cette nouvelle présentation donne aussi davantage de place aux autres représentants du district 12. Mckenna Grace incarne Maysilee Donner, Molly McCann joue Louella McCoy et Ben Wang prête ses traits à Wyatt Callow. Leur présence rappelle que cette Expiation ne se résume pas au futur vainqueur : quatre adolescents du même district sont sélectionnés et doivent comprendre un environnement pensé pour les opposer.

Le casting associe ces nouveaux visages à plusieurs interprètes connus. Ralph Fiennes reprend le rôle du président Coriolanus Snow à une autre période de sa vie, tandis qu’Elle Fanning incarne Effie Trinket. Jesse Plemons joue Plutarch Heavensbee et Kieran Culkin devient Caesar Flickerman. Glenn Close, Maya Hawke et Billy Porter figurent également dans la distribution. Le réalisateur Francis Lawrence, déjà aux commandes de plusieurs épisodes de la saga, revient derrière la caméra sur un scénario de Billy Ray.

La bande-annonce officielle de Lionsgate permet de distinguer ces personnages et de voir les premières séquences étendues dans l’arène.

Un nouveau chapitre, mais une issue déjà connue

Le principal défi du film tient à son statut de préquelle. Les lecteurs et les spectateurs des précédents volets savent qu’Haymitch survit et qu’il deviendra, des années plus tard, le mentor alcoolisé de Katniss et Peeta. L’intérêt ne repose donc pas sur l’identité du vainqueur, mais sur la manière dont le Capitole détruit le jeune homme optimiste aperçu au début de cette histoire.

Le roman décrit également les premières formes de résistance qui entourent cette édition. La nouvelle bande-annonce reprend cet axe en opposant les réactions spontanées d’Haymitch à une cérémonie minutieusement contrôlée. Elle suggère que sa victoire ne pourra pas être présentée comme un simple succès sportif par le régime. Le film devra cependant conserver une intrigue autonome pour les spectateurs qui n’ont pas lu le livre.

Lever de soleil sur la moisson sera le sixième long-métrage de la franchise. Il fait suite, dans l’ordre de production, à La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, tout en se plaçant entre ce premier récit sur Snow et la trilogie originale. KultureGeek avait déjà intégré le film à sa sélection des films de science-fiction et fantastiques les plus attendus de 2026, mais cette deuxième bande-annonce apporte les premières images développées de l’Expiation et de son arène.

La sortie américaine est fixée au 20 novembre 2026. Lionsgate n’a pas détaillé dans cette annonce les éventuelles différences de calendrier selon les territoires ni les formats de projection proposés en France.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Dune 3 Timothee Chalet Paul Atreides Zendaya Chani Geekeries

Dune 3 dévoile sa nouvelle bande-annonce pour conclure la trilogie

Spider-Man Brand New Day Yeux Noirs Geekeries

Spider-Man: Brand New Day a le droit à une nouvelle bande-annonce

Supergirl Milly Alcock Geekeries

Supergirl : nouvelle bande-annonce pour le film DC après Superman

The Mandalorian and Grogu Affiche Recadree Geekeries

The Mandalorian and Grogu : nouvelle bande-annonce pour le film Star Wars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Physint poster 2

PHYSINT : Bill Skarsgård sera le héros du nouveau jeu d’espionnage d’Hideo Kojima

17 Sep. 2026 • 17:00
0 Jeux vidéo

Hideo Kojima a réservé une surprise aux spectateurs de la conférence Xbox du Tokyo Game Show 2026 qui s’est terminée il...

wo long 2

Wo Long 2 sortira le 4 mars 2027, sa démo alpha est disponible

17 Sep. 2026 • 15:40
0 Jeux vidéo

Wo Long 2: Wings of Ember sortira le 4 mars 2027, tandis qu’une démo alpha limitée dans le temps permet déjà...

Rizières brésiliennes combinant irrigation alternée et épandage de basalte

Google commande deux millions de tonnes d’action climatique dans les rizières du Brésil

17 Sep. 2026 • 15:24
0 Energie

Google a signé avec Terradot son plus important achat d’élimination du carbone à ce jour, en combinant deux techniques sur des...

GTA 6 Album Musiques

GTA 6 : Rockstar annonce un album avec les musiques du jeu

17 Sep. 2026 • 15:05
1 Jeux vidéo

Rockstar Games reprend la parole concernant Grand Theft Auto VI (GTA 6), annonçant un album avec 34 musiques venant du jeu. Il y a une...

Nancy grace roman telescope

Le télescope Roman de la NASA va utiliser la gravité pour découvrir des milliers de planètes invisibles

17 Sep. 2026 • 13:15
0 Science

Et si la gravité permettait de découvrir des planètes impossibles à observer directement ? C’est l’une des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 18 Pro va servir à filmer un match de baseball

L’iPhone 18 Pro va servir à filmer un match de baseball

17 Sep. 2026 • 17:53

image de l'article WozMerch : Steve Wozniak lance sa boutique officielle de produits dérivés

WozMerch : Steve Wozniak lance sa boutique officielle de produits dérivés

17 Sep. 2026 • 17:09

image de l'article Tests Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : des améliorations sans chamboulement

Tests Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : des améliorations sans chamboulement

17 Sep. 2026 • 16:49

image de l'article Apple CarPlay : General Motors revoit sa stratégie et conserve le système sur ses nouveaux pick-up

Apple CarPlay : General Motors revoit sa stratégie et conserve le système sur ses nouveaux pick-up

17 Sep. 2026 • 15:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site