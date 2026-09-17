Hunger Games : la nouvelle bande-annonce dévoile l’arène d’Haymitch

Une nouvelle bande-annonce de Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson replace Haymitch Abernathy au centre d’une édition particulièrement meurtrière des Jeux. Lionsgate y montre davantage le Capitole, le défilé des tributs et l’arène du deuxième Expiation, avant la sortie française attendue en novembre 2026. Le film adapte le roman publié par Suzanne Collins en 2025 et se déroule vingt-quatre ans avant l’histoire de Katniss Everdeen. Le jeune Haymitch, interprété par Joseph Zada, est tiré au sort pour représenter le district 12 lors des 50e Hunger Games. Cette édition double le nombre habituel de participants : 48 adolescents sont envoyés dans l’arène, contre 24 lors d’une année ordinaire.

Haymitch face à une Expiation conçue pour le briser

La vidéo insiste moins sur la simple nostalgie que sur la mécanique politique des Jeux. Haymitch apparaît d’abord au milieu des autres tributs, puis dans une parade beaucoup plus spectaculaire que ce que le jeune homme connaît dans son district. Les images suivantes montrent les alliances précaires, les pièges de l’arène et la surveillance permanente du Capitole. La confrontation avec le pouvoir de Panem est donc installée avant même le début des combats.

Cette nouvelle présentation donne aussi davantage de place aux autres représentants du district 12. Mckenna Grace incarne Maysilee Donner, Molly McCann joue Louella McCoy et Ben Wang prête ses traits à Wyatt Callow. Leur présence rappelle que cette Expiation ne se résume pas au futur vainqueur : quatre adolescents du même district sont sélectionnés et doivent comprendre un environnement pensé pour les opposer.

Le casting associe ces nouveaux visages à plusieurs interprètes connus. Ralph Fiennes reprend le rôle du président Coriolanus Snow à une autre période de sa vie, tandis qu’Elle Fanning incarne Effie Trinket. Jesse Plemons joue Plutarch Heavensbee et Kieran Culkin devient Caesar Flickerman. Glenn Close, Maya Hawke et Billy Porter figurent également dans la distribution. Le réalisateur Francis Lawrence, déjà aux commandes de plusieurs épisodes de la saga, revient derrière la caméra sur un scénario de Billy Ray.

La bande-annonce officielle de Lionsgate permet de distinguer ces personnages et de voir les premières séquences étendues dans l’arène.

Un nouveau chapitre, mais une issue déjà connue

Le principal défi du film tient à son statut de préquelle. Les lecteurs et les spectateurs des précédents volets savent qu’Haymitch survit et qu’il deviendra, des années plus tard, le mentor alcoolisé de Katniss et Peeta. L’intérêt ne repose donc pas sur l’identité du vainqueur, mais sur la manière dont le Capitole détruit le jeune homme optimiste aperçu au début de cette histoire.

Le roman décrit également les premières formes de résistance qui entourent cette édition. La nouvelle bande-annonce reprend cet axe en opposant les réactions spontanées d’Haymitch à une cérémonie minutieusement contrôlée. Elle suggère que sa victoire ne pourra pas être présentée comme un simple succès sportif par le régime. Le film devra cependant conserver une intrigue autonome pour les spectateurs qui n’ont pas lu le livre.

Lever de soleil sur la moisson sera le sixième long-métrage de la franchise. Il fait suite, dans l’ordre de production, à La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, tout en se plaçant entre ce premier récit sur Snow et la trilogie originale. KultureGeek avait déjà intégré le film à sa sélection des films de science-fiction et fantastiques les plus attendus de 2026, mais cette deuxième bande-annonce apporte les premières images développées de l’Expiation et de son arène.

La sortie américaine est fixée au 20 novembre 2026. Lionsgate n’a pas détaillé dans cette annonce les éventuelles différences de calendrier selon les territoires ni les formats de projection proposés en France.