Anthropic fusionne Claude Cowork et son chatbot dans une seule interface

Anthropic fusionne Claude Cowork et le chatbot classique pour réunir les capacités de l’intelligence artificielle dans une seule interface. Le déploiement commence cette semaine auprès des abonnés Pro et Max sur le Web, ordinateur et mobile, avant une arrivée sur les autres offres.

Claude Cowork et le chat ne font qu’un

Avec cette évolution, les utilisateurs n’ont plus besoin de choisir entre une conversation classique et Claude Cowork avant de commencer une tâche. Claude peut désormais déterminer les capacités nécessaires à partir de la demande et mobiliser directement les fonctions auparavant réservées à Cowork, tout en conservant le contexte, les compétences et les connecteurs associés à la conversation.

Anthropic explique avoir créé Cowork comme un espace dédié aux travaux plus importants, tandis que Claude Design servait aux tâches visuelles. L’entreprise affirme que les utilisateurs lui ont signalé la difficulté de choisir le bon espace et de conserver le travail commencé dans l’un ou l’autre. « Claude peut maintenant déterminer ce dont une tâche a besoin », explique Anthropic pour présenter cette nouvelle organisation.

L’intégration permet aussi à Claude de poursuivre certaines tâches après la fermeture de l’ordinateur. L’utilisateur peut ensuite suivre leur progression depuis son téléphone, tandis que ses conversations, projets, artefacts, connecteurs et compétences pour Cowork restent disponibles lors du passage à la nouvelle interface.

Docs et Slides rejoignent également Claude

Anthropic ajoute en parallèle Claude Docs et Claude Slides, deux fonctions encore en bêta qui permettent de produire directement des documents et des présentations depuis une conversation. L’utilisateur peut modifier les contenus, collaborer dessus et exporter les présentations au format PowerPoint ou PDF.

Claude Design rejoint également l’interface principale. Les créations issues de Design, Docs et Slides peuvent être regroupées derrière un même lien partageable, tandis que l’utilisateur peut continuer à modifier les éléments directement depuis Claude.

Anthropic conserve par ailleurs un contrôle de l’utilisateur sur le niveau d’autonomie de Claude. Par défaut, l’assistant IA demande une autorisation avant d’effectuer une action, mais l’utilisateur peut lui permettre de poursuivre son travail et de solliciter son intervention uniquement lorsqu’une vérification devient nécessaire.

Le déploiement progressif concerne d’abord les abonnements Pro et Max sur les applications Web, ordinateur et mobile. Anthropic prévoit ensuite d’étendre la nouvelle expérience aux offres Team et gratuit, tandis que les administrateurs avec l’offre Enterprise recevront une notification au moins 30 jours avant tout changement concernant leur organisation.