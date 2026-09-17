Wo Long 2 sortira le 4 mars 2027, sa démo alpha est disponible

Wo Long 2: Wings of Ember sortira le 4 mars 2027, tandis qu’une démo alpha limitée dans le temps permet déjà d’essayer ses nouveaux combats et ses champs de bataille plus ouverts. Team Ninja a fixé la date mondiale de son action-RPG et ouvert les précommandes, après une première annonce qui se contentait jusque-là d’un lancement au début de 2027.

La démo couvre une partie de la bataille de Changban et restera accessible jusqu’au 30 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Elle comprend la création de personnage et le jeu coopératif, mais n’est pas proposée sur Switch 2. Le contenu doit encore évoluer : Team Ninja accompagne cette version d’un questionnaire destiné à recueillir les retours avant la sortie.

Des combats toujours fondés sur la parade

Le studio conserve le principe central de Wo Long: Fallen Dynasty : l’affrontement alterne attaque et défense, avec une parade qui annule puis redirige les coups adverses. Wings of Ember ajoute des Insight Skills, des aptitudes capables de prolonger ce mouvement. Elles servent notamment à repousser un ennemi contre un mur, à contrer une offensive ou à rabattre au sol un adversaire qui attaque depuis les airs.

Ce système promet davantage de liberté de mouvement, mais la démo doit surtout montrer si les animations et la lisibilité suivent lorsque plusieurs ennemis se mêlent au combat. Team Ninja ne présente pas cette alpha comme un extrait définitif. L’équilibrage, les performances et certains systèmes peuvent encore changer d’ici à mars. Le boss Wuzhiqi sert de principal objectif à cette version d’essai. Le vaincre débloque le casque Fledgling Phoenix, qui pourra être récupéré dans le jeu complet. Cette récompense donne un intérêt concret à la démo sans transformer l’essai en accès anticipé : la progression générale n’est pas annoncée comme transférable.

Des cartes ouvertes où la bataille évolue

La suite élargit aussi sa structure. Changban et les Falaises rouges sont représentées sous forme de champs de bataille ouverts, avec plusieurs manières d’aborder les positions ennemies. Le joueur pourra contourner les lignes adverses, poser des pièges, capturer des bases, attaquer des repaires démoniaques ou rallier certains généraux à sa cause.

Ces choix doivent faire varier le rapport de forces au lieu de seulement modifier l’itinéraire. Ils marquent la différence la plus visible avec un enchaînement classique de couloirs et d’arènes. La présentation officielle ne précise toutefois ni la taille de ces zones, ni la persistance des conquêtes, ni le degré de liberté laissé entre les objectifs.

L’histoire reste ancrée dans une version fantastique de la période chinoise des Trois Royaumes. Des guerriers historiques y côtoient des démons inspirés de la littérature classique et une quête autour d’élixirs d’immortalité. Des personnages du premier épisode reviendront, mais Team Ninja assure que le récit sera compréhensible sans connaître Fallen Dynasty.

Une sortie simultanée sur cinq plateformes

Le 4 mars 2027, Wo Long 2 doit arriver sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC via Steam et le Microsoft Store. Il sera également proposé dès sa sortie dans le Game Pass. Le studio n’a pas annoncé de version PS4 ou Xbox One.

Les précommandes numériques donnent accès à la tenue complète Creator Goddess Garb. Une édition Digital Deluxe réunira le jeu, un Season Pass, une mini-bande originale et un mini-artbook. Team Ninja n’a pas encore détaillé le nombre, le calendrier ou le contenu des extensions incluses dans ce pass.

Le billet officiel de présentation confirme ainsi beaucoup plus qu’une date : il fournit un premier test public des parades, des Insight Skills et de la structure ouverte. La démo reste cependant un échantillon encadré, concentré sur Changban, et ne permet pas encore de juger l’ensemble de la campagne ou la variété réelle des champs de bataille.