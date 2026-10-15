TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Castlevania: Belmont’s Curse est disponible, Rose Belmont reprend le fouet à Paris
Jeux vidéo

Castlevania: Belmont’s Curse est disponible, Rose Belmont reprend le fouet à Paris

4 min.
15 Oct. 2026 • 16:52
0

Castlevania: Belmont’s Curse est désormais disponible (Micromania, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount et Amazon) et remet la famille Belmont au premier plan dans une aventure entièrement nouvelle. Konami confie ce retour en 2D à Evil Empire, avec Motion Twin comme studio-conseil, pour un épisode situé dans le Paris de 1499 et centré sur Rose Belmont, la fille de Trevor et Sypha.

Castlevania Belmont S Curse

Rose Belmont entre dans un Paris assiégé

Le point de départ est simple : vingt-trois ans après les événements de Castlevania III: Dracula’s Curse, des créatures envahissent brutalement la capitale française. Trevor Belmont reprend la chasse, accompagné de sa fille Rose et du fouet sacré Vampire Killer. L’héroïne se retrouve rapidement au cœur d’un complot qui dépasse la simple apparition de monstres dans les rues.

Cette nouvelle protagoniste permet à Konami de prolonger la chronologie historique de la série sans refaire le parcours d’un Belmont déjà connu. Le décor parisien sert aussi de terrain de jeu plus ouvert qu’un unique château : quartiers incendiés, souterrains et architecture gothique s’intègrent à une carte conçue pour l’exploration, les retours dans des zones déjà traversées et la découverte de passages rendus accessibles par de nouveaux pouvoirs.

Le lancement a une portée particulière pour la licence. Belmont’s Curse est le premier épisode original complet depuis Castlevania: Lords of Shadow 2 en 2014, après des années surtout occupées par des compilations, des rééditions et des collaborations. Cette sortie arrive quelques semaines après le quarantième anniversaire de la saga, dont nous avons retracé l’évolution du jeu d’action.

Castlevania Belmonts Curse

Le fouet devient aussi un outil de déplacement

Evil Empire ne traite pas le Vampire Killer comme une arme uniquement destinée aux combats. Rose peut s’en servir pour s’accrocher au décor, franchir des gouffres et enchaîner des mouvements rapides. Ce choix cherche à rendre les déplacements aussi importants que les affrontements, avec une mobilité qui rappelle le savoir-faire acquis par le studio sur Dead Cells.

La progression repose également sur les Arcanes. Après leur défaite, certains boss sont enfermés dans des cartes de tarot qui donnent accès à des sorts ou à des actions spéciales. La liste mêle des figures historiques de la série, comme la Mort, Méduse et Carmilla, à une interprétation surnaturelle de Jeanne d’Arc. Sept catégories d’armes et des reliques permettent ensuite d’ajuster les effets offensifs ou défensifs.

Le jeu conserve ainsi la structure associée aux épisodes d’exploration de Castlevania : une carte non linéaire, des capacités qui ouvrent de nouveaux chemins et des secrets placés hors de l’itinéraire principal. L’objectif n’est pas de transformer la formule en roguelike, mais de proposer une aventure solo construite, avec une progression persistante et une difficulté modulable grâce à des options d’assistance.

Castlevania Belmonts Curse 3

Une sortie simultanée sur consoles et PC

La page officielle confirme la disponibilboulanger

ité du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC chez de nombreux revendeurs à partir de 39,99€ (Micromania, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount et Amazon). La version standard occupe 8 Go sur les autres machines et 4 Go sur Switch. L’édition Midnight ajoute une galerie numérique consacrée aux illustrations et à la musique, ainsi que trois objets en jeu, pour une taille annoncée de 10 Go ou 6 Go sur la console de Nintendo.

Konami indique un affichage à 60 images par seconde sur les versions hors Switch, contre 30 images par seconde sur la machine de Nintendo. Les textes sont disponibles en français, tandis que les doublages se limitent à l’anglais et au japonais. Une démo reste proposée sur Steam pour essayer le système de combat et les déplacements avant l’achat.

 

39,99€ sur Fnac

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Castlevania Belmont s Curse Jeux vidéo

Castlevania: Belmont’s Curse dévoile sa bande-annonce Bloody Tears

castlevania 40 ans Jeux vidéo

Culture Geek : comment Castlevania a transformé le château de Dracula en laboratoire du jeu d’action

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 15 octobre

15 Oct. 2026 • 17:05
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

GTA 6 Lucia Jason Voiture Piercing

GTA 6 trailer 3 : voici la bande-annonce de lancement

15 Oct. 2026 • 15:50
0 Jeux vidéo

Rockstar Games vient de mettre en ligne le trailer 3 de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Cette bande-annonce de lancement dévoile de nouvelles images...

virus pub

Des publicités en ligne utilisées pour infecter des appareils avec des logiciels espions zero-click

15 Oct. 2026 • 15:30
1 Internet

Une simple publicité peut désormais devenir une porte d’entrée pour un logiciel espion gouvernemental, sans clic ni interaction...

Free Mobile mVPN VPN

Free améliore mVPN, son VPN gratuit, avec 3 nouveautés

15 Oct. 2026 • 14:10
0 Mobiles / Tablettes

Free annonce du nouveau pour mVPN, son VPN inclus et gratuit avec ses forfaits mobiles. Il a fait ses débuts l’année dernière....

Batterie Lune

La NASA développe des batteries capables de survivre au froid extrême de la Lune

15 Oct. 2026 • 13:15
0 Science

Pour installer durablement astronautes, rovers et instruments scientifiques sur la Lune, la NASA doit résoudre un problème aussi banal sur...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple-1 : l’ordinateur culte de Jobs et Wozniak atteint un record d’enchère à 1,15 million de dollars

Apple-1 : l’ordinateur culte de Jobs et Wozniak atteint un record d’enchère à 1,15 million de dollars

15 Oct. 2026 • 13:17

image de l'article Apple Invitations améliore la gestion des invités et ajoute un widget XXL sur iOS 27

Apple Invitations améliore la gestion des invités et ajoute un widget XXL sur iOS 27

15 Oct. 2026 • 11:57

image de l'article Apple Intelligence arriverait en Chine en décembre avec iOS 27.3, mais sans le nouveau Siri

Apple Intelligence arriverait en Chine en décembre avec iOS 27.3, mais sans le nouveau Siri

15 Oct. 2026 • 10:35

image de l'article iPhone Duo : un benchmark sans surprise de l’A20 Pro

iPhone Duo : un benchmark sans surprise de l’A20 Pro

15 Oct. 2026 • 9:08

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site