007 First Light : le jeu James Bond est repoussé à 2027 sur Switch 2

007 First Light, le dernier jeu James Bond en date d’IO Interactive, est une nouvelle fois repoussé sur Switch 2 : il sortira finalement en mars 2027.

Report à 2027 pour 007 First Light sur Switch 2

007 First Light a fait ses débuts en mai sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Au départ, il aurait dû sortir en simultané sur Switch 2. Puis IO Interactive a annoncé un premier report pour l’été. Le studio annonce maintenant un deuxième report plus important, puisqu’il faudra attendre mars 2027.

Voici ce qu’il écrit dans son message :

Aujourd’hui, nous souhaitons vous faire part des dernières informations concernant la sortie de 007 First Light sur Nintendo Switch 2. Nous savons que vous êtes nombreux à avoir hâte de découvrir la nouvelle version de l’histoire des origines de Bond sur Nintendo Switch 2 et nous apprécions énormément votre enthousiasme. Afin de garantir la qualité d’expérience attendue par les joueurs, nous avons pris la décision de repousser la sortie au mois de mars 2027, la date exacte étant communiquée ultérieurement. Ce délai supplémentaire nous permettra de peaufiner les performances du jeu sur Nintendo Switch 2. Nous avons été ravis des retours positifs concernant 007 First Light à la Gamescom, ce qui est un excellent signe des progrès réalisés sur l’ensemble du jeu à l’approche de son lancement. La même démo sera jouable au Tokyo Game Show cette semaine, n’hésitez pas à nous rejoindre sur place si vous souhaitez l’essayer par vous-même. Nous vous tiendrons informés dès que nous serons prêts. Merci pour votre patience, votre compréhension et votre soutien indéfectible.

Les fans de James Bond avec une Nintendo Switch 2 devront donc encore patienter pour pouvoir y jouer. Ils savent au moins qu’ils auront le droit à un bon jeu. En effet, les critiques ont été positives de la part des joueurs et des médias pour ce titre.