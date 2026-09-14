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Netflix, Amazon et YouTube s’allient pour défendre le streaming

3 min.
14 Sep. 2026 • 19:10
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Netflix, Amazon Prime Video et YouTube lancent une coalition destinée à défendre leurs intérêts auprès des autorités américaines. Baptisée Streaming Access and Choice Alliance, elle intervient alors que les États-Unis examinent le transfert croissant des droits sportifs de la télévision traditionnelle vers les plateformes de streaming.

Netflix Logo Television

Une coalition centrée sur les droits sportifs en streaming

La Streaming Access and Choice Alliance (SACA) réunit Amazon, Netflix et YouTube comme membres fondateurs. Le groupe sera piloté par TechNet, une organisation qui représente plusieurs grandes entreprises technologiques, et défendra des politiques « technologiquement neutres » favorables à l’innovation dans le divertissement. L’objectif consiste notamment à permettre aux services de streaming de continuer à investir dans un large éventail de programmes, dont les événements sportifs en direct.

Cette initiative intervient alors que le département américain de la Justice et la Commission fédérale des communications (FCC) examinent le Sports Broadcasting Act de 1961. Cette loi accorde aux ligues sportives professionnelles une exemption au droit de la concurrence qui leur permet de regrouper et de vendre collectivement leurs droits télévisés. Le président de la FCC, Brendan Carr, s’interroge notamment sur le rôle de cette exemption dans le déplacement de nombreux droits sportifs vers des services de streaming accessibles uniquement avec un abonnement.

Les trois membres de SACA ont directement intérêt à cette bataille réglementaire. Amazon diffuse notamment le «hursday Night Football de la NFL (football américain), YouTube détient le forfait Sunday Ticket de la ligue et Netflix a lui aussi renforcé sa présence dans le sport en direct avec des matchs de NFL. Leur montée en puissance les place désormais face aux chaînes et groupes de télévision historiques pour l’acquisition des grands droits sportifs.

Les plateformes cherchent une nouvelle voix commune

La création de SACA répond aussi à un vide dans la représentation politique des grandes plateformes. Netflix, Amazon et Google, la maison-mère de YouTube, appartenaient auparavant au groupe Internet Association qui a cessé ses activités fin 2021 après que les intérêts de ses membres sont devenus trop divergents. Netflix a ensuite rejoint la Motion Picture Association, mais cette organisation défend plus largement les intérêts des studios et du secteur du cinéma.

SACA ne constitue toutefois pas la première tentative des services de streaming pour coordonner leurs efforts à Washington. En 2023, Netflix, Disney, Paramount, Warner Bros Discovery, Comcast et d’autres acteurs ont créé la Streaming Innovation Alliance afin de peser notamment sur des questions réglementaires liées à la distribution des services de streaming. La nouvelle coalition se concentre davantage sur les intérêts communs des grandes plateformes de la tech dans un contexte où le streaming prend une place croissante dans la diffusion du sport.

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