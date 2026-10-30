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Mama Bear : après Obsession, Curry Barker revient à l’horreur sur YouTube avec un court cauchemardesque

2 min.
30 Oct. 2026 • 18:55
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Quelques mois après l’impressionnant succès d’Obsession, Curry Barker retrouve le format qui l’avait fait connaître. Le cinéaste vient de mettre gratuitement en ligne Mama Bear, un court métrage horrifique d’environ cinq minutes publié sur la chaîne YouTube That’s a Bad Idea, chaîne qu’il anime avec Cooper Tomlinson.

Barker signe lui-même le scénario, la réalisation et le montage de cette production réalisée en partenariat avec Windows. Jon Lee Richardson y incarne Floyd, un employé chargé de nettoyer une maison qui se réveille après s’être assoupi sur place. Un appel téléphonique inquiétant vient rapidement perturber cette situation apparemment banale.

Cinq minutes pour faire basculer la réalité

Floyd découvre ensuite sur sa messagerie un enregistrement composé de cris incompréhensibles. Son téléphone cesse de fonctionner et plusieurs éléments de plus en plus troublants apparaissent autour de lui, notamment des traces de sang et une présence dont l’identité remet progressivement en question ce qu’il croit comprendre.

Katie Sarife interprète Lacey, tandis qu’Ericka Kreuz joue Ms. Wilson. Joshua Snyder est quant à lui crédité comme le double de Floyd. Plutôt que d’expliquer précisément les événements, Mama Bear privilégie le mystère, l’étrangeté et une montée très rapide de la tension. Le court évoque directement les premiers courts métrages de Barker, notamment The Chair, avant son passage au long format.

Un réalisateur désormais très demandé à Hollywood

Outre cette « parenthèse » YouTube,  Curry Barker prépare déjà plusieurs projets importants. Sa comédie horrifique Anything But Ghosts, avec Bryce Dallas Howard, Aaron Paul, Violet McGraw et Cooper Tomlinson, sortira aux États-Unis le 7 mai 2027. Le réalisateur est également associé à une nouvelle version de Massacre à la tronçonneuse chez A24.

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