Analyse : les 3 milliards de Mistral financent une ambition européenne, pas encore une IA souveraine

Mistral AI a annoncé le 8 septembre une levée de 3 milliards d’euros, qui valorise l’entreprise française plus de 21 milliards d’euros après l’opération. Le montant est considérable à l’échelle européenne : selon la société, il s’agit de la plus importante levée de fonds en capital jamais réalisée par une entreprise technologique privée du continent. Mais cette somme répond-elle vraiment au problème qu’elle prétend traiter, celui de la dépendance européenne en matière d’intelligence artificielle ? Elle donne à Mistral des moyens industriels inédits. Elle ne suffit pas, à elle seule, à produire une IA souveraine.

Un record européen qui ne comble pas l’écart mondial

La série D a été menée par Samsung Electronics, avec le Scaleup Europe Fund géré par EQT et l’investisseur historique PSG Equity comme co-chefs de file. Advent, des fonds gérés par BlackRock et le Grand-Duché de Luxembourg entrent également au capital, tandis que des actionnaires existants comme ASML, Bpifrance, Nvidia, Salesforce Ventures ou Andreessen Horowitz remettent au pot. Dans son annonce officielle, Mistral explique que l’argent servira à augmenter sa capacité de calcul, renforcer la recherche sur les modèles de pointe, développer son infrastructure et accélérer son expansion commerciale.

La nouvelle étape est réelle. La valorisation a presque doublé depuis le tour de table de septembre 2025 et Mistral affirme désormais travailler avec plus de 125 grandes entreprises dans 20 pays. Reuters rapporte aussi une projection de 1 milliard de dollars de revenus annuels récurrents d’ici la fin de l’année. Ce dernier chiffre reste toutefois un objectif communiqué par la direction, pas un résultat audité.

Le record européen doit surtout être remis à sa place. Les concurrents américains lèvent et dépensent des sommes d’un autre ordre, au sein d’écosystèmes où les laboratoires, les fabricants de puces et les géants du cloud se financent mutuellement. Même après cette opération, Mistral ne dispose donc pas d’une puissance financière comparable à celle des principaux acteurs américains. Les 3 milliards ne rétablissent pas l’égalité ; ils évitent plutôt que l’écart rende toute stratégie autonome impossible.

Nous avons déjà présenté les chiffres de cette levée et la nouvelle valorisation de Mistral. L’enjeu durable se situe ailleurs : transformer du capital en capacité de calcul disponible, en modèles compétitifs et en contrats récurrents, avant que le coût de cette course ne consume l’avantage acquis.

La souveraineté ne se résume pas au passeport d’une entreprise

Mistral définit la souveraineté autour de quatre formes de contrôle : les données, les modèles, le calcul et les systèmes déployés en production. Cette grille a le mérite d’éviter une définition purement nationale. Une entreprise européenne peut héberger des données sur un cloud étranger, entraîner ses modèles avec des composants importés et dépendre d’un fournisseur unique pour leur distribution. À l’inverse, une organisation peut exécuter localement un modèle ouvert conçu ailleurs et conserver une partie importante de son autonomie opérationnelle.

Le choix de modèles à poids ouverts constitue ici un avantage concret. Un client peut les télécharger, les adapter, les auditer dans certaines limites et les déployer sur son propre environnement. Il réduit ainsi le risque qu’un fournisseur modifie unilatéralement ses tarifs, retire une version ou ferme un accès. Cela ne transforme pas pour autant un modèle en bien entièrement transparent : les données d’entraînement, les méthodes de sélection et une partie des outils restent souvent non publics. « Ouvert » et « souverain » décrivent donc des degrés de contrôle, pas un état absolu.

La composition du tour de table illustre cette nuance. Un fonds soutenu par l’Union européenne participe à l’opération, mais le principal chef de file est le sud-coréen Samsung et les investisseurs viennent d’Europe, d’Asie et des États-Unis. Ce n’est pas en soi une contradiction : une entreprise mondiale a besoin de partenaires et de marchés mondiaux. En revanche, l’origine du capital ne garantit ni le maintien des centres de décision en Europe, ni la disponibilité prioritaire de la technologie pour les acteurs européens. Ces garanties dépendent de la gouvernance, des contrats, des implantations et du droit applicable.

Le Scaleup Europe Fund apporte néanmoins un signal intéressant. Doté d’un objectif de 5 milliards d’euros et confié à EQT, il a précisément été conçu pour réduire le déficit européen de financement aux stades avancés. Sa présence montre que l’Europe commence à traiter la souveraineté comme une question de passage à l’échelle, et non seulement comme une politique de recherche ou de subventions initiales. Mais Mistral ne peut pas devenir à elle seule la politique industrielle de tout un continent. Nous avons récemment évoqué le refus du ministre de l’Économie de faire reposer l’IA européenne sur un acteur unique : la diversification reste une condition de résilience.

Le calcul est le premier verrou, les puces restent le second

L’argent frais peut lever un obstacle immédiat : réserver des grappes de processeurs graphiques, financer leur exploitation et entraîner des modèles sans devoir attendre qu’un fournisseur de cloud libère de la capacité. Arthur Mensch a déclaré au Financial Times que l’opération devait permettre à Mistral de contrôler une quantité de calcul comparable à celle des laboratoires chinois. La comparaison devra être vérifiée dans les faits, car une enveloppe financière ne dit pas combien de puces seront livrées, à quelle date, ni avec quel taux d’utilisation.

Mistral cherche justement à descendre dans la pile technique. La société a annoncé en août des points d’accès régionaux pour exécuter l’inférence en Europe ou aux États-Unis, ainsi qu’une coalition de clients capables de s’engager sur plusieurs années afin de sécuriser la construction de capacités européennes. Son objectif déclaré atteint jusqu’à 1 GW en 2030. Le projet de centre de données en Essonne en est une première traduction ; nous avions détaillé son financement initial de 723 millions d’euros. L’entreprise a aussi annoncé 1,2 milliard d’euros d’investissement dans des centres de données en Suède.

Posséder ou réserver davantage d’infrastructure en Europe améliore la localisation des données, la prévisibilité des coûts et la continuité de service. Cela ne rend pas la chaîne indépendante. Mistral a conclu en mars un partenariat stratégique avec Nvidia portant sur des ressources de calcul, des outils de développement et des pipelines de données synthétiques. Le premier modèle de leur coalition doit être entraîné sur DGX Cloud. Nvidia participe en outre au nouveau tour de table.

Cette coopération est rationnelle : Nvidia fournit aujourd’hui l’écosystème matériel et logiciel le plus éprouvé pour entraîner des modèles à grande échelle. Elle révèle aussi la principale limite du discours de souveraineté. L’Europe peut construire des bâtiments, acheter de l’électricité et exploiter ses propres services, tout en restant dépendante d’accélérateurs, de logiciels et d’une chaîne de fabrication contrôlés hors du continent. La souveraineté gagnée au niveau des données et de l’exploitation peut coexister avec une dépendance persistante au niveau des composants.

Le vrai pari de Mistral se joue chez les entreprises

Une autre lecture consisterait à mesurer Mistral uniquement à la puissance de son meilleur modèle généraliste. Ce critère compte, mais il favorise mécaniquement les laboratoires capables de dépenser le plus. L’entreprise française tente plutôt de vendre une chaîne complète : modèles propres ou tiers, personnalisation, déploiement privé, infrastructure régionale et services professionnels. Elle peut ainsi répondre à des banques, des industriels ou des administrations qui privilégient la maîtrise des données et l’intégration à leurs métiers plutôt que la première place dans tous les classements.

Cette stratégie comporte une tension. Mistral a décidé d’héberger aussi des modèles ouverts développés par des tiers, en commençant par GLM-5.2 du chinois Z.ai. La direction présente ce choix comme un moyen d’éviter l’enfermement dans un seul modèle et de conserver les traitements dans une infrastructure contrôlée. Des critiques y voient au contraire un recul de l’ambition européenne : si la couche d’intelligence vient d’ailleurs, Mistral risque de devenir un distributeur et un opérateur de cloud plus qu’un laboratoire de premier plan.

Les deux interprétations peuvent être vraies selon la répartition future des revenus et des investissements. Proposer le meilleur modèle disponible pour chaque usage peut attirer des clients et financer la recherche maison. Mais si les modèles tiers captent l’essentiel de la demande, la dépendance se déplace au lieu de disparaître. Le Monde souligne que ces interrogations sur l’orientation stratégique se sont installées pendant l’été. La levée permet à Mistral de poursuivre simultanément l’infrastructure, les produits et la recherche de pointe ; elle ne prouve pas encore que ces trois activités formeront un modèle économique cohérent.

La clientèle annoncée fournit un premier test. Des groupes comme Airbus, ASML ou HSBC disposent d’exigences fortes en matière de sécurité, de continuité et d’audit. S’ils passent des expérimentations à des déploiements critiques et pluriannuels, Mistral pourra convertir la souveraineté en avantage commercial mesurable. Dans le cas contraire, le terme restera surtout un argument de positionnement.

Les indicateurs qui diront si les 3 milliards ont changé la donne

Le succès ne se lira pas seulement dans une nouvelle valorisation. Il faudra d’abord vérifier que les capacités promises sortent de terre et sont effectivement utilisées : puissance raccordée, processeurs installés, délais de mise en service et part du calcul opérée en Europe. Il faudra ensuite observer le rapport entre performance, coût et ouverture des prochains modèles. Un système légèrement moins performant, mais moins cher, personnalisable et exécutable localement, peut être plus utile à une entreprise qu’un modèle fermé dominant un classement.

Les résultats commerciaux apporteront un autre verdict : proportion de contrats récurrents, conversion des pilotes, utilisation réelle de Mistral Compute et poids des modèles maison face aux modèles tiers. Enfin, la gouvernance comptera autant que la technique. La localisation des données doit être accompagnée d’engagements vérifiables sur l’accès aux infrastructures, la stabilité des licences, l’audit et la capacité des clients à migrer.

Les 3 milliards d’euros donnent donc à Mistral une chance crédible de bâtir une couche européenne de l’IA, avec davantage de calcul, de recherche et de présence commerciale. Ils ne suppriment ni la dépendance aux puces américaines, ni l’écart de capital avec les géants mondiaux, ni le besoin d’un écosystème européen plus large. La levée sera un tournant si elle transforme la souveraineté annoncée en options concrètes pour les clients : choisir où leurs données circulent, quel modèle ils utilisent et comment ils peuvent en changer. Les prochains centres de données, modèles et contrats diront si Mistral a financé une indépendance opérationnelle ou seulement acheté du temps dans une course devenue industrielle.