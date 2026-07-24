Des IA décrochent un score parfait à un célèbre concours de mathématiques pour la première fois

En deux ans, l’intelligence artificielle est passée de la médaille d’argent au sans-faute absolu à l’Olympiade internationale de mathématiques (IMO). Cette progression culmine cette année avec deux scores parfaits obtenus par des modèles chinois lors de l’édition organisée à Shanghai.

Le contraste avec les éditions précédentes est frappant. En 2024, Google plafonnait à un score de médaille d’argent, résolvant quatre problèmes en deux à trois jours. En 2025, Google et OpenAI franchissaient un cap avec des scores de médaille d’or, sans toutefois atteindre la perfection.

Un sans-faute inédit pour l’intelligence artificielle

Cette année marque une rupture : les modèles d’intelligence artificielle Celia, développé par Huawei, et dots-note-3.0, conçu par Xiaohongshu, ont tous deux obtenu un score parfait. C’est la première fois qu’un grand modèle de langage atteint ce niveau à l’IMO, une performance que Xiaohongshu lui-même qualifie d’inédite dans l’histoire de la compétition.

Ce résultat ne reste pas isolé. Plusieurs autres modèles IA (ceux d’OpenAI et Anthropic, ainsi qu’Axiom Math et Kimi K3) ont également atteint le score maximal de 42 sur 42, ce qui donne à cette édition un caractère collectif plutôt qu’exceptionnel pour un seul acteur :

Sur les 666 concurrents humains présents à l’épreuve, seuls sept ont eux-mêmes décroché un score parfait, ce qui replace la performance des IA dans son contexte : elles rivalisent désormais avec l’élite mondiale des jeunes mathématiciens, tous âgés de moins de 20 ans. Pour garantir la crédibilité de l’exploit, les organisateurs ont imposé des conditions strictes : les modèles IA ont reçu les sujets après l’épreuve humaine, dans un délai imparti, et sans aucune intervention humaine pendant la résolution ou la soumission des solutions.

Une frontière qui dépasse déjà les mathématiques

Pour l’investisseur Deedy Das, ce résultat dépasse le cadre strict de la compétition : « la frontière de l’IA s’est déplacée bien au-delà des mathématiques de l’IMO », indique-t-il. Cette phrase résume l’enjeu réel de l’édition 2026 : l’exploit mathématique devient un indicateur de capacités plus larges de résolution de problèmes, transférables à d’autres domaines que la géométrie ou l’algèbre pure. Il a également passé le test avec Claude Fable 5, GPT 5.6 Sol, Kimi K3 et Axiom Math, et tous ont obtenu le score parfait.

L’Olympiade internationale de mathématiques, longtemps considérée comme un terrain réservé à l’intelligence humaine, sert désormais de banc d’essai pour mesurer jusqu’où l’IA peut repousser ses propres limites.