Nightborne : Neill Blomkamp (District 9) dévoile un court-métrage de science-fiction… généré par IA

Voilà qui devrait susciter bien des polémoques : le célèbre réalisateur néozélandais Neill Blomkamp explore une nouvelle méthode de production cinématographique avec Nightborne, un court-métrage de science-fiction horrifique de treize minutes créé à l’aide de l’intelligence artificielle. Le réalisateur de District 9, Elysium et Chappie présente cette œuvre expérimentale comme une première étape avant la réalisation d’un long-métrage utilisant le même procédé.

Un faux documentaire conçu avec Seedance 2.0

Nightborne adopte la forme d’un documentaire militaire consacré à une pilote américaine déclarée morte après la destruction de son appareil. Son histoire se poursuit lorsqu’un programme clandestin semble permettre à des soldats tombés au combat de revenir sur le terrain.

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Les séquences ont été produites image par image avec Seedance 2.0, le générateur vidéo de ByteDance, à partir d’instructions textuelles. L’outil crée normalement des clips ne dépassant pas quinze secondes, ce qui impose d’assembler de nombreux plans tout en conservant une cohérence visuelle, narrative et sonore.

Une production IA reposant aussi sur des artistes humains

Malgré l’absence de tournage traditionnel, le projet n’est pas dépourvu d’intervention humaine. Des artistes ont conçu les premières recherches graphiques, tandis que les visages et les voix de 32 personnes ont été exploités dans le cadre d’accords de licence. Blomkamp a également fondé Barley Studios, une structure consacrée à ce nouveau cinéma expérimental, dans le prolongement d’Oats Studios.

« C’est le premier véritable film test en IA que j’ai réalisé », explique le cinéaste, qui estime désormais la technologie suffisamment avancée pour envisager un long format. Cette démonstration intervient alors que Seedance 2.0 suscite de fortes inquiétudes à Hollywood concernant les droits d’auteur. Après les premières productions commerciales plaçant déjà l’IA au centre de leur fabrication, le court-métrage de Blomkamp confirme que l’IA s’installe au cœur des processus de création cinématographiques, y compris gagne chez des cinéastes établis.