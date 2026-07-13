FireSat : trois satellites dédiés aux incendies de forêt sont désormais opérationnels

C’est d’actualité : la surveillance des incendies prend une nouvelle dimension avec FireSat. Muon Space a lancé les trois premiers satellites opérationnels de cette constellation développée pour Earth Fire Alliance, avec un objectif précis : détecter plus tôt les départs de feu, suivre leur évolution et fournir des données utiles aux équipes d’intervention. Les satellites ont décollé de la base de Vandenberg à bord de la mission Transporter-17 de SpaceX.

Détecter les petits feux avant qu’ils ne deviennent incontrôlables

FireSat se distingue des systèmes d’observation classiques par une charge utile infrarouge multispectrale à six canaux. Selon Muon Space, chaque satellite peut ainsi repérer des foyers d’environ 25 m², y compris à travers la fumée ou certains nuages. Cette précision est cruciale, car les grands incendies commencent souvent par un départ de feu minuscule, invisible ou trop tardivement identifié par les moyens traditionnels.

Un satellite de démonstration, lancé en mars 2025, avait déjà validé le concept en détectant un petit feu de bord de route dans l’Oregon, un feu passé inaperçu par d’autres systèmes spatiaux. Jonny Dyer, patron de Muon Space, estime que FireSat a « déjà prouvé qu’un satellite conçu spécifiquement pour les incendies peut détecter des feux plus tôt et plus petits qu’auparavant ».

Une constellation de 50 satellites visée d’ici 2030

Les trois satellites actuels doivent permettre d’observer les régions à risque au moins deux fois par jour. À terme, Muon Space et Earth Fire Alliance veulent déployer 50 satellites et atteindre une couverture mondiale dès 2029.

Un outil stratégique face aux saisons extrêmes

Alors que les incendies s’intensifient avec la sécheresse et les vagues de chaleur dues au réchauffement climatique, FireSat pourrait devenir un outil majeur pour les pompiers et les services d’intervention. Joe Tyler, directeur de CAL FIRE, parle ainsi d’« une étape transformatrice vers une intelligence des incendies rendue possible par l’espace ».