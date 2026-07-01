TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Biohub, un hub scientifique d’IA soutenu par Zuckerberg, dévoile une cartographie de 1,1 milliard de protéines
Science

Biohub, un hub scientifique d’IA soutenu par Zuckerberg, dévoile une cartographie de 1,1 milliard de protéines

3 min.
1 Juil. 2026 • 10:50
0

Biohub, l’organisation scientifique soutenue par Mark Zuckerberg et Priscilla Chan, met à disposition un nouvel ensemble d’outils d’intelligence artificielle consacré à la biologie. Au centre de cette annonce figure ESM Atlas, une ressource qui rassemble 6,8 milliards de séquences protéiques et environ 1,1 milliard de structures tridimensionnelles prédites par IA.

Un atlas géant pour explorer la matière vivante

Les protéines assurent une multitude de fonctions essentielles dans les organismes : elles transportent des molécules, déclenchent des réactions chimiques, régulent des mécanismes cellulaires ou participent au système immunitaire. Leur forme en trois dimensions conditionne directement leur rôle. La déterminer en laboratoire reste pourtant longue, coûteuse et parfois impossible avec les méthodes traditionnelles.

Biohub

ESM Atlas veut offrir aux chercheurs une cartographie beaucoup plus vaste de cet univers moléculaire. L’outil s’appuie sur une nouvelle génération de modèles ESM, entraînés à analyser les séquences d’acides aminés et à anticiper la structure ou certaines interactions possibles des protéines.

Une ambition qui dépasse la simple prédiction de structures

Biohub présente cet ensemble comme un modèle du monde protéique, capable d’aider les scientifiques à imaginer de nouvelles molécules avant de les tester en laboratoire. Les équipes affirment avoir déjà utilisé ces outils pour concevoir des protéines capables d’interagir avec des cibles liées au cancer et à des maladies immunitaires.

Les modèles sont proposés en accès ouvert et doivent être disponibles via la plateforme Biohub, mais aussi auprès de partenaires spécialisés. L’enjeu est de raccourcir les premières étapes de la découverte de médicaments, notamment l’identification de cibles biologiques ou la conception de protéines thérapeutiques.

Une promesse scientifique qui exige encore des validations

Cette avancée ne signifie pas cependant qu’une IA peut désormais créer un traitement prêt à être administré à des patients. Une structure prédite reste une hypothèse scientifique, qui doit être vérifiée expérimentalement, puis soumise à des évaluations de sécurité et à des essais cliniques. ESM Atlas illustre néanmoins la montée en puissance d’une biologie assistée par IA, où les ordinateurs pourraient aider à explorer plus vite des pistes jusque-là hors de portée.

SOURCEFutura-Sciences

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Mark Zuckerberg Internet

Mark Zuckerberg se dote d’un agent IA personnel pour diriger Meta

Zuckerberg robot Geekeries

À Miami, des robots-chiens aux visages de Musk et Zuckerberg « défèquent » des NFTs générés par IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange 5G Logo

Orange propose un forfait 5G gratuit, mais il faut faire vite

1 Juil. 2026 • 11:11
0 Mobiles / Tablettes

En ce 1er juillet 2026, Orange relance son opération permettant d’avoir un forfait 5G gratuit afin de tester son réseau mobile. Il y...

Claude Logo

Claude Fable 5 est de retour : Anthropic obtient le feu vert des États-Unis

1 Juil. 2026 • 9:32
0 Internet

Anthropic remet en ligne aujourd’hui son modèle d’intelligence artificielle Claude Fable 5 après la levée des...

prime days tineco Actu OS

[FIN H-1- #Concours] Prime Days Tineco : de fortes promotions sur les aspirateurs laveurs et sans fil (+ 3 Tineco S7 Artist à gagner)

30 Juin. 2026 • 22:55
75
Claude Logo

Claude Sonnet 5 est disponible : Anthropic améliore encore son IA

30 Juin. 2026 • 20:47
0 Internet

Anthropic déploie Claude Sonnet 5 comme nouveau modèle d’intelligence artificielle par défaut pour les utilisateurs gratuits et...

test v2c Matériel

Test V2C Trydan : une borne de recharge complète, intelligente et taillée pour le solaire

30 Juin. 2026 • 20:34
0

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro : le modem Apple C2 ne serait pas pour tous les pays

iPhone 18 Pro : le modem Apple C2 ne serait pas pour tous les pays

1 Jul. 2026 • 10:06

image de l'article Siri AI indisponible en Europe : Tim Cook a eu des discussions « constructives » avec l’UE

Siri AI indisponible en Europe : Tim Cook a eu des discussions « constructives » avec l’UE

1 Jul. 2026 • 9:02

image de l'article Apple se met à vendre l’iPhone 16e reconditionné (refurb)

Apple se met à vendre l’iPhone 16e reconditionné (refurb)

30 Jun. 2026 • 22:34

image de l'article Apple met à jour les apps du Creator Studio avec des nouveautés IA

Apple met à jour les apps du Creator Studio avec des nouveautés IA

30 Jun. 2026 • 20:16

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site